Le placche alla gola sono un problema tipico del periodo invernale e riguarda ogni anno un gran numero di persone. Scopriamo come riconoscerle dai sintomi principali e vediamo anche quali sono i migliori rimedi naturali per ritrovare il benessere.

Sintomi delle placche alla gola

Le placche alla gola si manifestano con diversi sintomi che comunque cambiano a seconda dei casi. Il problema in genere si presenta con un dolore diffuso che provoca mal di gola, raucedine e difficoltà a deglutire.

Il problema spesso si diffonde e va a riguardare anche le orecchie, infatti anche il mal d’orecchio e il mal di testa sono dei sintomi tipici.

In caso di placche alla gola spesso si deve fare i conti anche con l’alito cattivo a casa del batterio dello streptococco.

Questo batterio causa a volte anche l’ingrossamento dei linfonodi al collo e la formazione di piccoli puntini rossi sulla superficie della lingua.

Rimedi naturali contro le placche alla gola

Per ridurre i dolori causati dalle placche alla gola è bene sfruttare i benefici di alcuni rimedi naturali. Consigliamo in particolare di effettuare degli sciacqui alla gola con succo di limone oppure con infuso di salvia o tisana allo zenzero.

Questi prodotti naturali infatti offrono delle proprietà disinfettanti e antibatteriche che permettono di ridurre il fastidio e di accelerare la guarigione.

Prevenire le placche alla gola

Come abbiamo visto, in caso di placche alla gola è possibile agire sfruttando rimedi naturali per ridurre il problema. Chiaramente sarebbe bene anche cercare di prevenirle facendo attenzione a diversi aspetti.

Oltre a curare la propria igiene orale è essenziale anche cercare di mantenere la gola e il collo al caldo durante il periodo invernale. Evitare sbalzi di temperatura consente poi di ridurre il rischio di dover affrontare questo fastisioso problema.

Suggeriamo anche di lavare spesso le mani e di non scambiare oggetti che potrebbero contenere virus come bicchieri, posate e asciugamani.