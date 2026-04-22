Eventi e pratiche di meditazione cristiana per partecipare

La pagina degli eventi raccoglie le proposte della Comunità mondiale per la meditazione cristiana, offrendo un quadro chiaro delle attività correnti e future. Qui trovi sia appuntamenti ricorrenti, come le meditazioni quotidiane, sia mostre e seminari tematici come i ritratti di meditanti. L’intento è favorire la partecipazione e la pratica comune, mettendo a disposizione informazioni pratiche su orari, luoghi e strumenti per aggiungere gli eventi al proprio calendario digitale.

Nel calendario sono riportati eventi che spaziano dall’online alla presenza, con iniziative distribuite tra marzo, aprile e maggio. Alcuni appuntamenti portano con sé un valore esplorativo: il dialogo interreligioso, le pratiche di pace e l’approfondimento di figure come Ramon Panikkar. Le proposte comprendono anche corsi più strutturati, come la scuola di sei settimane, pensata per chi desidera un percorso continuativo di formazione meditativa.

Calendario degli appuntamenti principali

Tra gli eventi segnati in calendario spiccano le Meditazione quotidiana online – Quaresima 2026 e la mostra itinerante Ritratti di meditanti – Milano – 2026, presenti in molte date del mese. Le sessioni online sono pensate per accompagnare la giornata con pratiche brevi e condivise, mentre la mostra offre testimonianze visive sulla vita contemplativa. In entrambi i casi l’obiettivo è promuovere la contemplazione come pratica accessibile e sostenibile per la comunità.

Meditazione quotidiana online

Le sessioni indicate come Meditazione quotidiana online – Quaresima 2026 sono calendarizzate per accompagnare questo tempo liturgico. Si tratta di ritrovi virtuali che favoriscono la regolarità nella pratica, con momenti guidati e spazi di silenzio. Partecipare è semplice: gli incontri sono aperti a tutti e spesso disponibili nella formula streaming, con la possibilità di aggiungerli direttamente a Google Calendar o esportarli in iCal / Outlook per non perdere le occasioni pratiche di incontro.

Ritratti di meditanti

La mostra Ritratti di meditanti – Milano – 2026 ricorre più volte nel calendario, segnalando aperture e visite programmate. Questo progetto fotografico mette in luce volti e storie di chi pratica la meditazione, offrendo uno spunto visivo per comprendere la varietà delle esperienze contemplative. La presenza del progetto lungo diverse date sottolinea l’importanza di creare sinergie tra arte e spiritualità.

Incontri e seminari speciali

Oltre agli appuntamenti ricorrenti, il calendario include momenti di approfondimento come il seminario intitolato MEDITAZIONE, DIALOGO E PRATICHE DI PACE IN TEMPI INCERTI, previsto nelle giornate del 18 e 19 aprile. Questi incontri propongono un approccio riflessivo su come la prassi meditativa può contribuire al dialogo e alla riconciliazione in contesti complessi, combinando pratiche e confronto dialogico per favorire resilienza sociale e personale.

Appuntamento su Panikkar e dialogo interreligioso

Un evento di rilievo è l’incontro dal titolo Il dialogo interreligioso e la prassi meditativa. La proposta di Ramon Panikkar, con Maciej Bielawski, in programma giovedì 30 aprile a Padova alle 20:45. L’appuntamento offre la possibilità di esplorare le connessioni tra esperienza meditativa e confronto interreligioso, ponendo l’accento su come il pensiero di Panikkar stimoli una lettura aperta e inclusiva delle pratiche spirituali.

Come partecipare e suggerimenti pratici

Per prendere parte agli eventi è consigliabile verificare orari e modalità di partecipazione indicati nel calendario e utilizzare le opzioni di iscrizione o di esportazione nel proprio calendario personale. La pagina propone la funzione + Aggiungi a Google Calendar + iCal / Outlook export per semplificare la gestione degli appuntamenti e ridurre il rischio di sovrapposizioni.

Se vuoi avvicinarti alla meditazione, prova a stabilire una routine quotidiana breve: bastano pochi minuti al mattino o alla sera per iniziare. Ricorda che meditazione è un termine che indica sia pratiche di silenzio sia esercizi guidati, e che la partecipazione a sessioni collettive può facilitare la costanza e la condivisione di esperienze. Per chi desidera approfondire, i corsi come la scuola di sei settimane offrono un percorso graduale e strutturato.