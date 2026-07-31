Fake news alimentari: come riconoscere le bugie sul cibo secondo l’esperto Matteo Micucci

Navigare nel mondo dell’alimentazione sana può essere un’impresa ardua, soprattutto con la proliferazione di informazioni contrastanti e spesso fuorvianti. Ogni giorno, sui social network e non solo, riceviamo consigli non richiesti su cosa mangiare e cosa evitare. Ma come distinguere le informazioni affidabili dalle fake news che circolano sul cibo?

Il libro “Alimentazione sana o pericolose bugie. Zucchero, glutine, lattosio e superfood: verità e falsi miti” di Matteo Micucci, professore di Chimica degli Alimenti all’Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”, offre una guida preziosa per smascherare le bufale alimentari e fare scelte consapevoli. Disponibile su Amazon e Feltrinelli, il volume risponde alla domanda cruciale: “Di chi possiamo fidarci quando si parla di alimentazione sana?”

Le bufale alimentari più diffuse

Nel panorama attuale, circolano numerose fake news sugli alimenti che consumiamo quotidianamente. Alcuni esempi includono:

Il pane come nemico della salute

I superfood esotici come soluzione a tutti i problemi

esotici come soluzione a tutti i problemi L’attacco indiscriminato a cibi come farina, glutine, latte e zucchero

Le bevande “miracolose” e le ricette detox stagionali, talvolta pericolose

Queste tendenze, spesso sostenute da interessi economici, creano confusione e portano a scelte alimentari non sempre corrette. Micucci smaschera queste bufale, offrendo un metodo razionale per riconoscere le informazioni affidabili.

La dieta mediterranea in crisi

Un altro aspetto critico è l’abbandono della dieta mediterranea tradizionalmente considerata una delle più sane al mondo. Secondo recenti analisi, solo il 10% degli italiani segue davvero questo modello alimentare. Al suo posto, prevalgono le “5 p”: pizza, pasta, patate, proteine e pane.

L’aumento del peso, soprattutto tra i bambini e gli adolescenti, è un problema crescente, particolarmente evidente nel Sud Italia. In alcune zone della Campania, più del 40% dei bambini di 8-9 anni sono sovrappeso. La città di Ponticelli, alle porte di Napoli, è diventata una delle capitali mondiali dell’obesità infantile.

Il dottor Roberto Berni Canani, pediatra all’università Federico II di Napoli, ha trattato bambini di appena 2-3 anni che pesavano già 25 chili. I genitori, spesso, non si rendono conto che i problemi di salute dei loro figli sono legati al peso.

Come riconoscere le fake news alimentari

Matteo Micucci suggerisce un approccio critico per distinguere le informazioni affidabili dalle bufale. Ecco alcuni consigli:

Chiediti chi lo dice verifica la credibilità della fonte

verifica la credibilità della fonte Cerca i dati le informazioni scientifiche devono essere supportate da studi

le informazioni scientifiche devono essere supportate da studi Sii scettico le promesse troppo buone per essere vere spesso lo sono

le promesse troppo buone per essere vere spesso lo sono Consulta esperti affidati a professionisti del settore

Il libro di Micucci non è un’ennesima dieta, ma una guida per capire perché esistono così tante risposte contrastanti sull’alimentazione. Tra saggezza tradizionale ed evidenza scientifica, offre un metodo per fare scelte consapevoli e evitare di cadere nelle trappole delle fake news.

“Perché le ‘fake news’ non resistono a una semplice domanda, fatta con il sorriso: chi lo dice, e con quali dati?”