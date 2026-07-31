Centenari sardi: curiosità e competenza emotiva chiavi della longevità

La longevità non è solo una questione di genetica o stile di vita. Uno studio recente dell’Università di Cagliari ha rivelato che tratti psicologici come la curiosità la competenza emotiva e la capacità di gestire lo stress giocano un ruolo cruciale nella qualità della vita degli anziani.

La ricerca, pubblicata sull’International Journal of Applied Positive Psychology ha esaminato 125 residenti sardi tra i 71 e i 101 anni, confrontando gli abitanti delle Blue Zone con coetanei di aree rurali vicine. Le Blue Zone sono regioni del mondo, come alcune zone della Sardegna, note per la presenza di un numero elevato di centenari in buona salute.

L’importanza della personalità nell’invecchiamento di successo

Mentre studi precedenti si erano concentrati su fattori come alimentazione ed esercizio fisico questo lavoro ha esplorato il contributo dei fattori psicologici. I risultati hanno mostrato che gli anziani delle Blue Zone sono in media più curiosi più inclini a sperimentare nuove attività e dotati di maggiore competenza emotiva.

La competenza emotiva, ovvero la capacità di comprendere e condividere i propri sentimenti con gli altri, è risultata particolarmente importante. Gli abitanti delle Blue Zone dedicano in media 11,3 ore a settimana a hobby e attività mentalmente stimolanti, come lettura e giardinaggio, contro le 6,8 ore dei coetanei delle aree rurali vicine.

Il ruolo del nevroticismo e della gestione dello stress

All’estremo opposto, il nevroticismo — tendenza ad ansia, depressione e altre emozioni negative — è risultato il tratto più chiaramente collegato a una peggiore qualità della vita legata alla salute. Le persone coscienziose, organizzate e affidabili, così come quelle amabili, gentili e collaborative, riferiscono livelli più elevati di soddisfazione esistenziale.

Chi è maggiormente incline a stati d’animo negativi o a elevato stress percepito percepisce invece una salute fisica peggiore. Questo suggerisce che la gestione efficace dello stress e la capacità di affrontare i problemi quotidiani sono fondamentali per un invecchiamento di successo.

L’apertura all’esperienza e la competenza emotiva

Gli anziani delle Blue Zone si distinguono per la loro apertura all’esperienza che li rende più propensi ad adattarsi di fronte alle difficoltà. Questa apertura è strettamente legata alla loro capacità di partecipare a attività ricreative e stimolanti, sia fisicamente che cognitivamente.

La competenza emotiva è un altro tratto distintivo. Gli abitanti delle Blue Zone mostrano una maggiore capacità di riconoscere, esprimere e regolare le proprie emozioni e quelle degli altri. Questo li aiuta a mantenere relazioni sociali positive e a gestire meglio le sfide dell’invecchiamento.

Le strategie di coping, ovvero le tecniche per affrontare gli imprevisti e le difficoltà, sono fondamentali. Più si va avanti con l’età, maggiori sono le perdite cui si avrà a che fare, non solo dal punto di vista fisico, ma anche emotivo. La capacità di ottimizzare le risorse a disposizione è cruciale per un invecchiamento di successo.

Questi fattori contribuiscono significativamente alla qualità della vita degli anziani e al loro benessere psicofisico.