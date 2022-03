La colazione è ritenuta da molti il pasto più importante della giornata e per questo è fondamentale consumare i giusti alimenti. Per iniziare al meglio la giornata, è bene mangiare frutta a colazione. Tra i frutti che offrono maggiori benefici se mangiati al mattino, ci sono sicuramente i kiwi.

Scopriamo quali sono i motivi per scegliere i kiwi a colazione.

Kiwi a colazione per migliorare la regolarità intestinale

I kiwi sono frutti ricchi di fibre e per questo risultano ideali per chi ha necessità di regolarizzare il proprio intestino. Chiaramente, questo alimento è ottimo a tutte le ore del giorno, ma aiuta a combattere la stitichezza in maniera sana e naturale soprattutto quando viene consumato durante la colazione.

Un pieno di vitamina C con i kiwi a colazione

Questi deliziosi frutti sono ricchi di vitamina C e per questo il loro consumo a colazione aiuta la salute dell’organismo. Mangiare regolarmente kiwi per colazione, infatti, permette di introdurre nell’organismo grandi quantità di sostanze antiossidanti che aiutano il sistema immunitario a prevenire i classici malanni di stagione.

Grazie alle sostanze antiossidanti contenute nei kiwi, l’azione dei radicali liberi viene ridotta e inoltre c’è anche una buona prevenzione per quanto riguarda il rischio di tumori.

Kiwi a colazione: i benefici per il cuore

I kiwi sono frutti che hanno molti benefici per il cuore. Il loro consumo a colazione permette di ridurre la pressione del sangue e di mantenere il sangue fluido.

Tali benefici derivano dalla grande quantità di vitamina K che ha un ruolo davvero molto importante per il processo di coagulazione del sangue.

I kiwi sono poi anche molto utili per le ossa dal momento che contengono grandi quantità di sali minerali come rame, magnesio e potassio.

Tali minerali sono anche indispensabili per la sintesi di neurotrasmettitori e nella formazione del tessuto connettivo.

Infine, i kiwi contengon ograndi quantità di vitamina B9 e quindi sono perfetti per le donne in stato di gravidanza e durante l’allattamento.