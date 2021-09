Quando stiamo affrontando un periodo di dieta ferrea per dimagrire probabilmente non ci è mai passato per la testa che uno degli strumenti più efficaci è approfittare delle proprietà benefiche e delle energie rilasciate dai fiori: i fiori californiani, in particolare, svolgono un ruolo significativo.

Ma quali? E in che modo?

Fiori californiani per dimagrire: cosa sono?

Prima di addentrarci nell’argomento, facciamo una piccola panoramica su cosa siano i fiori californiani, perché non tutti sanno di cosa si tratta.

I fiori californiani sono stati “scoperti” negli anni ’70 dalle ricerche che fanno capo a Kaminski e Kats. Sono stati approfonditamente studiati nelle loro funzioni e negli effetti che le loro essenze avrebbero portato all’organismo, ma soprattutto alla nostra psiche! I fiori californiani sono infatti impiegati per aiutarci a rispondere ai piccoli e grandi problemi della quotidianità con il giusto approccio e a raggiungere i nostri obiettivi con la serenità necessaria.

Anche quando il nostro obiettivo è perdere peso, per aiutarci a dimagrire possiamo sfruttare le essenze dei fiori californiani, perché per farlo dobbiamo come prima cosa predisporre la nostra mente. Ecco quali sono.

Fiori californiani per dimagrire con tranquillità

Vediamo quali sono i fiori californiani più adatti per chi ha un solo obiettivo: dimagrire. Sembra facile ma non sempre lo è, per questo dobbiamo aiutare la nostra mente.

Buttercup

Quando ci mettiamo a dieta lo facciamo probabilmente perché ci sentiamo inadeguati, poco attraenti e non abbiamo alcuna sicurezza in noi stessi.

Questo è il fiore californiano che più ci aiuta a riconoscere i nostri pregi.

Indian Paintbrush

Questo è il fiore che stimola la nostra vitalità e ci rimette sulla giusta strada per ricondurci al nostro focus. Quando, durante la dieta, ci sentiamo abbattuti e pensiamo di non farcela, questo è tra i fiori californiani migliori per ricominciare a dimagrire.

Milkweed

I fiori californiani ci aiutano durante il percorso che facciamo per dimagrire, ognuno a proprio modo.

Il Milkweed è il fiore che supporta la nostra mente quando il cibo è diventato per noi una vera e propria dipendenza, aiutandoci ad affrontare la sfida di staccarci da “lui”.

Fiori californiani per dimagrire: dosaggi consigliati

Quando parliamo di assunzione di fiori californiani per dimagrire ci stiamo ovviamente riferendo alla loro essenza, che troviamo in forma liquida, in erboristeria, e che possiamo dunque assumere in gocce. Il consiglio è quello di servirsi di 4 gocce per 4 volte al giorno, affinché il senso di fame appaia sempre più ridotto.

Naturalmente, l’aiuto dei fiori californiani è vano se durante la nostra quotidianità ci abbandoniamo ad eccessi e non seguiamo una dieta sana ed equilibrata.