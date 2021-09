L’olio di lino è un prodotto del tutto naturale che permette di migliorare l’aspetto e anche la salute della pelle. Tra tutti gli oli esistenti, questo risuta essere davvero versatile in quanto lo si può usare in diversi modi e per diversi scopi.

Pelle giovane grazie all’olio di lino

L’olio di lino è un prodotto anti-età che permette quindi di mantenere giovane la pelle del viso e del corpo. Questa qualità deriva dalla grande quantità di acidi grassi essenziali del gruppo omega 3, omega 6 e omega 9.

L’acido alfa-linoleinico contenuto all’interno dell’olio di lino è poi utile anche per migliorare l’ossigenazione e il ricambio cellulare. Questo significa che risulta essere capace di ridurre le linee di espressione e anche le rughe.

Olio di lino per una pelle perfetta

Per avere una pelle perfetta l’olio di lino è un prodotto fantastico. Esso vanta delle proprietà idratanti molto grandi e dona elasticità alla cute. Grazie ai suoi benefici, questo olio si può utilizzare sia sulla pelle del viso che sulla pelle del corpo.

In particolare risulta utile sulla pelle delicata e sulla pelle molto disidratata come le ginocchia oppure come i gomiti.

L’olio di lino si può usare anche come crema per le mani.

In questo caso applicatelo sui palmi e sfregate bene anche sul dorso. Per avere il massimo dei risultati ricordate sempre di fare questo procedimento con le mani leggermente bagnate.

Olio di lino come struccante per il viso

L’olio di lino è un ottimo struccante naturale per il viso. Per utilizzarlo dovete semplicemene versare qualche goccia di prodotto su una spugnetta e poi applicarlo sul viso massaggiando con movimenti circolari per farlo penetrare a fondo.

Questo procedimento vi consentirà di eliminare ogni traccia di trucco dal viso, inoltre sarà anche in grado di rendere la pelle perfettamente idratata e liscia.