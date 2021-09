Jiaogulan: proprietà e funzioni benefiche dell’antica pianta

Se non avete sentito tanto parlare dello jiaogulan forse è perché questa pianta è tipicamente utilizzata in Cina, ormai da secoli, ma le sue ottime proprietà l’hanno resa sempre più popolare. Vediamo quali sono e a cosa fa veramente bene lo jiaogulan.

Jiaogulan: le proprietà benefiche

Se è utilizzato da tantissimo tempo in Cina un motivo ci sarà: lo jiaogulan è una pianta che nasconde nelle sue foglie una miriade di proprietà benefiche per il nostro organismo che non ci aspetteremmo. E’ stata addirittura chiamata, nelle zone asiatiche, “Erba dell’immortalità”: come mai? Scopriamo tutte le sue eccezionali funzioni.

E’ un antiossidante naturale

In primis, lo jiaogulan, conosciuto anche come gynostemma, è conosciuto per la sua funzione di antiossidante: questo è importante per il nostro organismo, che lotta con i radicali liberi che causano l’invecchiamento cellulare.

Questo rende la pianta molto utile anche nei periodi di stress, in cui la nostra vita frenetica ci mette a dura prova: è infatti perfetta per rilassare la mente e migliorare così il nostro umore.

Aiuta il cuore e riduce il diabete

Tra le più importanti proprietà e funzioni dello jiaogulan ci sono senza dubbio quelle svolte nei confronti del cuore e contro il diabete: l’assunzione dei suoi principi attivi ci aiuta ad abbassare la pressione sanguigna, favorendo dunque il buon funzionamento del sistema cardiovascolare.

Allo stesso modo, agisce positivamente nei soggetti diabetici, andando ad abbassare i livelli di glicemia.

Ci aiuta a perdere peso

Secondo alcuni studi, l’utilizzo di jiaogulan aiuta a perdere peso più velocemente: questo avviene principalmente quando i suoi principi vengono assunti tramite integratori.

Depura il fegato

Una delle più significative proprietà dello jiaogulan è quella depurativa. La pianta può essere infatti un valido aiuto quando vogliamo eliminare le tossine dal nostro organismo e quando vogliamo liberare il fegato da sostanze nocive.

Jiaogulan: come approfittare delle sue proprietà

Per assumere lo jiaogulan e approfittare delle sue ottime proprietà, possiamo farlo per via orale, attraverso capsule a base dei suoi estratti naturali. Oppure, se preferiamo, possiamo utilizzare le foglie di questa pianta per preparare degli infusi. Le foglie andranno lasciate in infusione per pochi minuti in acqua ben calda: questa modalità ha un effetto diuretico notevole.

Jiaogulan: proprietà e controindicazioni

Lo jiaogulan è del tutto naturale, e le sue proprietà sono positive per il nostro organismo. Tuttavia, andrebbe evitata un’assunzione eccessiva dei suoi estratti se si è ipersensibili ai suoi componenti – rischiando così di sviluppare allergie – o se si stanno assumendo farmaci anticoagulanti.