Formiche in casa: da dove arrivano

In casa e in cucina, in questo periodo dell’anno, ma anche in altri momento, giungono insetti piccoli ma fastidiosi. Si tratta delle formiche che riescono a intrufolarsi ovunque. Proviamo a capire da dove giungono e come tenerle lontano da casa.

Formiche in casa

Gli insetti come le formiche che si tende ad avvistare in casa magari in luoghi come la dispensa o la cucina appartengono soprattutto alla classe operaia considerata la più numerosa di tutta la colonia. Le operaie svolgono tantissimi compiti dal momento che si prendono cura del formicaio, quindi della loro casa ma anche della regina.

In casa si diffondono perché si tratta di esploratrici che giungono a cercare cibo quindi a nutrirsi e vedere se possono trovare qualcosa per farne provviste. Non appena è riuscito a trovare il cibo e ciò di cui ha bisogno per sopravvivere torna al nido soddisfatta. L’olfatto è il senso più sviluppato e con il quale sentono gli odori anche a distanza.

Le formiche entrano in casa non solo per il cibo che possono trovare, ma ci sono un mix di fattori per cui giungono nelle abitazioni. Le condizioni di scarsa igiene o di pulizia della casa sono sicuramente uno dei fattori principali per cui tendono a entrare. Le perdite di acqua dai tubi o dalle crepe è un altro fattore di rischio.

Costruiscono il formicaio soprattutto nel terreno, ma nel caso ci fosssero le condizioni maggiormente idonee, anche il pavimento o parquet in legno della propria casa è l’occasione giusta. Possono anche costruirlo all’esterno o nelle crepe dei muri che andrebbero sigillate proprio per evitare la presenza di questo insetto ion casa.

Formiche in casa: consigli

A prescindere che si viva in una zona di campagna o anche di paese o dalle dimensioni della propria casa, sicuramente le formiche trovano un modo per giungere nell’abitazione con il solo scopo di mangiare e quindi trovare cibo per la loro sopravvivenza. Per evitare di avere la casa invasa da questi esseri, bisogna agire e capire come fare per impedirne l’ingresso.

Prima di tutto, bisogna sigillare ogni possibile accesso della casa, dalle crepe alle fessure magari con delle guarnizioni adeguate arrestando così la loro presenza nelle abitazioni. Chi ha un giardino deve prestare attenzione a un formicaio che solitamente tendono a costruire vicino a fonti umide quindi alberi e piante che sono i luoghi ideali.

Le bustine di tè alla menta o la classica menta fresca che si coltiva nei giardini è molto fastidiosa per le formiche dal momento che emana un aroma molto forte che questi insetti non tollerano. Cospargere i punti strategici di origano è un altro metodo indolore e valido per non ritrovare la propria abitazione invasa da questi esseri.

