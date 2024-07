Cimici del materasso negli hotel: come scovarle e liberarsene

In vacanza, nelle camere d’albergo può capitare di non essere i soliti ospiti, a volte vi sono ospiti non molto desiderati e graditi ai vacanzieri, come le cimici del materasso. Sono proprio questi insetti presenti soprattutto durante i viaggi che possono devastare il soggiorno. Sapere come liberarsene aiuta sicuramente a evitare la loro presenza e garantirsi una vacanza tranquilla.

Cimici del materasso negli hotel

Si rivelano un problema molto serio e comune soprattutto quando si viaggia. Infatti gli insetti come lecimici del materasso tendono ad annidarsi soprattutto in hotel per via dei bagagli che solitamente si spostano e si trasportano da un luogo all’altro della propria vacanza.

Si distinguono poi per essere degli insetti molto piccoli e quindi con una capacità molto rapida di nascondersi. Si possono infatti trovare sia nel materasso che nelle lenzuola, ma anche in altri luoghi più nascosti come per esempio i divani o le poltrone. Non appena si varca la porta d’ingresso di una camera d’albergo sarebbe meglio fare attenzione a questi parassiti.

Gli insetti come le cimici del materasso tendono a riconoscersi a occhio nudo per via del loro corpo di colore marrone e l’aspetto un po’ appiattito. Inoltre sono particolarmente ghiotte di sangue ed è questa la ragione principale per cui tendono a mordere e ad agire soprattutto durante le ore notturne.

Sono insetti che tendono ad annidarsi soprattutto nelle valigie dei viaggiatori per cui è bene fare particolarmente attenzione nei momenti di villeggiatura e di vacanza.

Cimici del materasso negli hotel: consigli

Con il tempo, le cimici del materasso tendono a diffondersi rapidamente proprio per via dei bagagli e delle valigie che si spostano da un luogo all’altro durante i vari viaggi. Sì nascondono poi nei bagagli anche per lunghi tragitti. I viaggiatori, una volta giunti nelle camere d’albergo, tendono ad appoggiare i propri bagagli sui letti ed è in quel momento che questi parassiti cominciano a diffondersi.

Sono soprattutto i viaggiatori dei lunghi itinerari, come per esempio il Cammino di Santiago di Compostela, che possono andare maggiormente incontro a queste invasioni e infestazioni. Una volta arrivati in albergo, si consiglia di controllare immediatamente i materassi e lenzuola.

Quando si arriva a casa a seguito di un lungo viaggio, e dopo essere entrati in contatto con le cimici del materasso, è consigliabile mettere via tutti i vestiti in modo da lavare via questo tipo di evasione che si è appunto propagata.

