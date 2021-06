Il frullato di papaya è una bevanda perfetta da gustare in estate, in quanto rinfrescante e ricca di vitamine e minerali. Scopriamone insieme tutti i benefici.

Frullato di papaya: tutte le proprietà

La papaya è un frutto di origine tropicale dolce, adatto a preparare un gustoso frullato.

Al suo interno contiene acqua, proteine, fibre, sali minerali come potassio, magnesio e zinco, vitamine del gruppo B, vitamina C, folati e betacarotene. Ancora, questo dolce frutto contiene vitamina K, vitamina E e vitamina A, e sono proprio queste sostanze a rendere la papaya un frutto benefico per il nostro organismo.

Frullato di papaya: i benefici

Il frullato di papaya apporta numerosi benefici al nostro organismo. La presenza di antiossidanti all’interno del frutto, per esempio, rende la bevanda un elisir di giovinezza.

Gli antiossidanti, infatti, sono famosi perché proteggono l’organismo dall’invecchiamento cellulare e da malattie come tumori o disturbi cardiovascolari.

Il frullato di papaya è ottimo anche per la salute dell’apparato gastrointestinale, perché contiene la papaina, un enzima che favorisce la digestione. Le fibre del frutto, invece, aiutano la regolarità dell’intestino e aiutano a prevenire il tumore al colon.

Il frullato di papaya è una bevanda che contribuisce anche alla salute e al benessere del cuore.

Le sostanze antiossidanti contenute nel frutto prevengono l’ossidazione del colesterolo, evitando così la formazione di placche e la comparsa di malattie come infarti o ictus. Inoltre, le fibre del frutto riducono i livelli di colesterolo cattivo nel sangue, proteggendo così il muscolo del cuore.

Frullato di papaya: come prepararlo

Il frullato di papaya è semplice da preparare ed è ottimo per reintegrare le energie. Occorrono una papaya, 200 grammi di ananas, un’arancia, qualche fogliolina di menta e un lime.

Tagliate l’ananas e la papaya a pezzetti, eliminate la buccia e i semi e frullateli insieme. Aggiungete poi il succo di lime e dell’arancia e frullate ancora fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo. Guarnite con le foglioline di menta e gustate subito la bevanda.