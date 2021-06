Il frullato di sedano è una bevanda davvero ricca di benefici per l’organismo. Trattandosi di una bevanda rinfrescante e molto nutriente, consigliamo di berla durante la giornata e non vicino ai pasti. Si tratta infatti di un ottima merenda sana e povera di calorie che si adatta bene a chi sta cercando di perdere peso.

Frullato di sedano per dimagrire

Le persone che sono a dieta e desiderano perdere peso dovrebbero aggiungere alla propria alimentazione il frullato di sedano. Questa bevanda rinfrescante infatti è ricca di fibre che la rendono particolarmente nutriente nonostante sia davvero povera di grassi. Il sedano infatti è composto per il 95% di acqua e quindi aiuta ad idratare l’organismo e a depurarlo in maniera importante. Questi significa che bevendo tale bevanda si riescono ad eliminare le tossine e a prevenire la ritenzione idrica.

Potere diuretico del frullato di sedano

Il frullato di sedano è una bevanda davvero ricca di benefici per l’organismo, infatti permette di disintossicare l’organismo in maniera naturale grazie al suo potente effetto diuretico. Il sedano ha un grande potere soprattutto quando viene consumato crudo oppure quando viene consumato sottoforma di centrifugatio.

Il succo di sedano infatti non ha tutti questi benefici in quanto viene eliminata una parte del vegetale quando lo si realizza.

Nel frullato invece sono presenti tutte le sue parti e quindi è un grande alleato contro i problemi all’apparato urinario.

Frullato di sedano benefico per la pelle

Il frullato di sedano è anche una bevanda in grado di regalare benefici alla pelle. In caso di acne infatti risulta davvero eccellente e permette in generale di ridurre gli stati infiammatori della cute.

Questo beneficio deriva dalle proprietà uniche del sedano che risultano sicuramente maggiori nel caso in cui la verdura sia consumata a crudo.

Proprio per questo consumarlo in pinzimonio o come frullato è una idea ottima.