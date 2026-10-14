Galdieri (Tsrm): “In radiologia ruolo tecnico cresce con tecnologia”

(Adnkronos) – “Negli ultimi anni, grazie anche all’ampliamento della tecnologia, il ruolo del tecnico è cambiato: si tratta di una professione che cresce parallelamente al crescere della tecnologia. Questo aspetto porta ad avere degli esami diagnostici migliori e aiuta anche il radiologo nella refertazione”. Così Carmela Galdieri, presidente nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica (Tsrm), partecipando oggi a Milano all’incontro con la stampa organizzato dalla Società italiana di radiologia medica ed interventistica (Sirm) e dalla Commissione di albo nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica.

“La presenza dei tecnici radiologi al prossimo Congresso Sirm, per la prima volta – evidenzia Galdieri – dimostra quanto siamo indispensabili gli uni per gli altri: lavorare insieme per un fine comune, che è il bene del paziente, è molto bello. Parlare insieme, riuscire a condividere metodiche, aiutarci e supportarci nella diagnostica è davvero un passo avanti. L’innovazione, per la nostra professione, è molto importante: saper utilizzare apparecchiature di ultima generazione, che permettono anche un risparmio di dose al paziente, è un bene comune. Per la nostra professione l’intento è supportare il paziente nel suo percorso, che a volte è anche di tipo oncologico. Avere delle tecnologie di ultima generazione – conclude – è un passo in avanti”.

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