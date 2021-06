Le gambe gonfie sono un disturbo molto diffuso tra le donne, specie in estate. Vediamo quindi quali sono le cause e come rimediare con la giusta alimentazione.

Gambe gonfie: le cause

Le gambe gonfie, che interessano soprattutto le donne, sono sintomo di ritenzione idrica e accumulo dei liquidi.

Tale situazione si verifica se si conduce una vita sedentaria, se vi è sovrappeso, o in caso di disfunzione vascolare, di danni a carico del microcircolo o per via dell’infiammazione esercitata dal tessuto adiposo.

Ciò causa una continua sensazione di stanchezza, pesantezza e affaticamento nelle gambe. È possibile però rimediare seguendo un’alimentazione corretta.

Gambe gonfie: come rimediare con la dieta

Sono molti gli accorgimenti che si possono adottare a tavola per eliminare il fastidio delle gambe gonfie.

La prima cosa da fare è ridurre considerevolmente il consumo di sale per insaporire i cibi, sostituendolo con altre spezie. Inoltre, per ridurre il consumo di sale, bisognerebbe limitare formaggi stagionati, prodotti confezionati e insaccati.

Per alleviare il fenomeno delle gambe gonfie, bisogna bere molta acqua, almeno 2 litri al giorno. In questo modo, si riduce la ritenzione idrica, e si favorisce l’eliminazione di liquidi in eccesso e tossine. Inoltre, bisogna ridurre le quantità di alcol, caffè e bevande gassate e zuccherate che si consumano, dato che anche queste favoriscono la ritenzione idrica e, di conseguenza, le gambe gonfie.

Per eliminare il gonfiore, bisogna assumere anche più potassio, un minerale contenuto nei vegetali, che aiuta a migliorare la circolazione e ad avere così gambe più leggere. Via libera quindi a fragole, pesche, pomodori, albicocche, spinaci, frutta secca, avocado e banane, tutti cibi ricchi di questo minerale.

Per eliminare il problema delle gambe gonfie, bisogna anche ridurre il consumo degli zuccheri semplici e farine raffinate, puntando piuttosto su cibi a base di cereali integrali.

Gli zuccheri semplici, infatti, infiammano il tessuto adiposo e causano difficoltà al microcircolo. Al contrario, i cereali integrali, essendo ricchi di fibre, facilitano il drenaggio di liquidi e scorie, favorendo così il corretto funzionamento dell’intestino. Bisogna quindi mangiare pane, pasta e riso integrali, così come orzo e farro.

Per le gambe gonfie sono ottimi anche gli alimenti ricchi di fibre, perché favoriscono la riduzione della ritenzione idrica. Vanno benissimo legumi, insalate e crucifere.

Infine, per eliminare il problema delle gambe gonfie bisogna ridurre il consumo di carne rossa a vantaggio di pesce, carne bianca, uova e legumi.

Gambe gonfie: camminare fa bene

Un ulteriore accorgimento da adottare se si soffre di gambe gonfie è quello di camminare e di fare lunghe passeggiate. Il movimento, infatti, agevola il microcircolo, fa bruciare i grassi e aiuta ad eliminare tossine e scorie in eccesso.