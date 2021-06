Tra i rimedi naturali più efficaci per il benessere e la bellezza dei nostri capelli, vi è senza dubbio il caffè. Scopriamo quindi tutti i benefici del caffè sui capelli.

Benefici del caffè sui capelli: nutrimento e idratazione

Il primo beneficio che il caffè apporta ai nostri capelli è un profondo nutrimento e idratazione, che farà apparire la chioma più luminosa e sana.

Per beneficiare di questi effetti, basta utilizzare la polvere di caffè prima del lavaggio, applicandola sul cuoio capelluto e massaggiando bene.

In questo modo si favorisce la microcircolazione, che porterà più ossigeno ai capelli, facendoli apparire più belli e sani.

Il trattamento va tenuto in posa per almeno 20 minuti, poi potete procedere col normale lavaggio.

Benefici del caffè sui capelli: previene la caduta

Gli impacchi al caffè non servono solo a nutrire intensamente i capelli, ma anche a rinforzare la chioma.

Il caffè, infatti, previene la caduta dei capelli e ne stimola la crescita, evitando un indebolimento con fragilità diffusa.

Fare un impacco ogni due settimane a base di caffè, specie nei cambi di stagione, ha un prezioso effetto anticaduta sulla nostra chioma.

Benefici del caffè sui capelli: tinta naturale

In pochi sanno che il caffè è perfetto per creare una tinta naturale, ottima per coprire i capelli bianchi e ravvivare i riflessi castani.

Per beneficiare di questi effetti, basta applicare sui capelli del caffè liquido e spalmarlo su tutte le lunghezze. Avvolgete poi il tutto con della pellicola trasparente e lasciate in posa per almeno mezz’ora. Procedete poi con il normale lavaggio.

In alternativa, mescolando caffè liquido con dei fondi di caffè e un olio vegetale come olio d’oliva o di argan, è possibile creare una vera e propria crema colorata. Il prodotto va distribuito su tutti i capelli, che andranno poi avvolti con della carta stagnola.

Il tempo di posa può variare e, naturalmente, più tempo passerà, maggiore sarà l’intensità del colore e dei riflessi.