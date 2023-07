Il gelato è uno dei cibi estivi più amati di sempre. Ma si può mangiare quando si è a dieta? Ecco quante volte è possibile mangiare i gelati in una settimana senza ingrassare.

Gelato a dieta: quante volte a settimana senza ingrassare

Il gelato è uno dei cibi più amati in assoluto. Basti pensare che ne mangiamo in un anno in media circa 6 chili a testa (Dati Coldiretti). Eppure spesso, soprattutto per chi deve perdere peso, il grande dilemma è “il gelato a dieta si può mangiare senza ingrassare, oppure no?”.

Il gelato è a tutti gli effetti un dessert, che contiene una quota importante di zuccheri, grassi e calorie. Per non rischiare di ingrassare è necessario consumarlo con moderazione. Quello artigianale, però, ha dei vantaggi in più per la linea e per la salute rispetto a quello industriale.

Se viene preparato con prodotti freschi e di qualità, può essere consumato tranquillamente anche da chi ha qualche chilo in più, senza esagerare ovviamente.

L’importante è limitare le quantità e preferire un bel cono alla frutta al golosissimo ma troppo calorico gelato panna e cioccolato. Un cono alla frutta contiene infatti circa 150 calore per 100 grammi, mentre un cono al cioccolato ne apporta 250 a parità di quantità. Occhio quindi, a non eccedere con le quantità, se non vuoi ingrassare.

Basta adottare qualche piccolo accorgimento, come non mangiare direttamente dalla vaschetta: preparati la coppetta e riponi il contenitore in freezer, meglio se in fondo, ben nascosto da carne e minestrone surgelato. Sarà molto più semplice mettere un freno alla golosità.

Dieta e gelato: quante volte a settimana senza ingrassare?

Quante volte a settimana possiamo mangiare il gelato senza rischiare di ingrassare? La maggior parte dei nutrizionisti afferma che il gelato artigianale alla frutta in una dieta sana e bilanciata può essere consumato anche 2-3 volte a settimana in sostituzione di una merenda o di una porzione di frutta, e occasionalmente in sostituzione di un pasto completo.

Non deve però diventare un’abitudine: il gelato, per esempio, difetta di fibre, di cui è particolarmente ricca la verdura, essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo e preziose per mantenersi in forma e in salute.

Un gelato senza panna apporta tra le 150 e le 200 calorie e contiene zuccheri che danno una riserva di energia che sazia a lungo, quindi in spiaggia o per uno spuntino veloce può essere un ottimo sostituto del pasto.