Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi, ora sposata con la cantante Paola Turci, segue una dieta per tenersi in forma. Ecco cosa mangia.

Francesca Pascale: la dieta dell’ex compagna del Cavaliere

Francesca Pascale nata a Napoli il 15 luglio 1985 è l’ex compagna del Cavaliere. La napoletana si è approcciata alla politica da giovanissima, dopo aver subito “un’ingiustizia” durante il concorso di bellezza Miss Grand Prix.

Dalla famiglia acquista “un’adorazione vera” per Silvio Berlusconi e fonda il comitato “Silvio ci manchi”. I due si incontrano nel 2006, la relazione è ufficiale nel 2012. Si separano nel 2020, pochi mesi prima delle prime foto insieme alla futura moglie Paola Turci. Le due hanno appena festeggiato il primo anno di nozze.

Oggi sia Francesca che Paola sognano un figlio, un desiderio che sperano di realizzare al più presto anche se sono consapevoli che in Italia non facile: dovrebbero trasferirsi all’estero. Nonostante il suo impegno politico Francesca Pascale è nota al pubblico per la sua lunga relazione con Silvio Berlusconi. I due sono stati legati per circa 10 anni, poi la storia si è conclusa in modo civile e garbato.

La Pascale ha ricevuto da Silvio Berlusconi quando si sono lasciati un mantenimento a dir poco milionario. I due sono stati insieme circa 10 anni e lei avrebbe ricevuto 2 milioni di euro per ogni anno di relazione, pari a 20 milioni e a circa 100 mila di euro al mese.

Berlusconi le ha anche concesso di vivere a Villa Maria, a Casatenovo, per tutto il periodo post separazione. Ma come si tiene in forma la 37enne?

Quando era ancora legata al Cavaliere, la Pascale amava cucinare e scegliere piatti della tradizione: “Cucino la parmigiana di melanzane, le mezze maniche al forno alla siciliana o una classica cotoletta alla milanese”, ha confessato Francesca.

Inoltre, legata a Napoli la sua terra di origine Francesca Pascale non disdegna mai la pizza, anche se segue un regime sano ed equilibrato. Questa proprio non può abbandonarla!

La dieta di Francesca Pascale: come è cambiata l’ex del Cavaliere?

Quando è iniziata la sua relazione con il leader di Forza Italia il look di Francesca Pascale, era tipico anni Duemila dalle labbra con quel piglio imbronciato, capelli castano caldo con taglio a farfalla. L’identikit prevedeva sopracciglia dermopigmentate, perfette per catturare i flash dei fotografi ed essere visibili in video, nude look come divisa trucco, labbra carnose rigorosamente non esaltate da colori accessi ma da nuance neutre, e capelli soffici e vaporosi.

Col tempo si è ispirata alle più navigate first lady, da Melania Trump alla regina Letizia di Spagna. Così ha iniziato a schiarire i capelli, a sfoggiare raccolti bassi e composti, semiraccolti chic e bon ton alla Kate Middleton.

Infine da quando sta con la Turci ha scelto un taglio corto biondissimo, efficiente, con il solo vezzo del ciuffo alla Charlene di Monaco.