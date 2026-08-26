Scopri le caratteristiche delle Under Armour FLX TR W per fitness e training

Le Under Armour FLX TR W sono state progettate per offrire il massimo comfort e stabilità durante ogni sessione di allenamento. Queste scarpe da fitness e training da donna sono ideali per chi cerca libertà di movimento e supporto durante gli esercizi più intensi.

La combinazione di una tomaia leggera e traspirante con l’ammortizzazione Charged+ garantisce reattività e sostegno, permettendoti di affrontare ogni workout con sicurezza e comfort.

Design e materiali innovativi

La tomaia delle Under Armour FLX TR W è realizzata in mesh traspirante con pannelli sovrapposti e inserti in pelle scamosciata. Questo design garantisce un supporto laterale ottimale, migliorando la stabilità durante i movimenti dinamici.

La scamosciata aggiunge un tocco di eleganza e comfort, mentre il mesh traspirante assicura una ventilazione costante, mantenendo i piedi freschi e asciutti anche durante gli allenamenti più intensi.

Ammortizzazione e flessibilità

L’intersuola delle FLX TR W è progettata per offrire una flessibilità superiore permettendo movimenti naturali e fluidi. La tecnologia Charged+ nell’intersuola fornisce un ritorno di energia superiore, riducendo l’affaticamento e migliorando le prestazioni.

Questa tecnologia avanzata garantisce un comfort elevato e un’ammortizzazione ottimale, ideale per chi pratica fitness, training funzionale o allenamenti in palestra.

Suola resistente e trazione affidabile

La suola delle Under Armour FLX TR W è realizzata interamente in gomma resistente, con una trazione strategica che garantisce un grip affidabile su qualsiasi superficie. Questo design assicura stabilità e sicurezza durante ogni movimento, riducendo il rischio di scivolamenti.

Le FLX TR W sono perfette per chi cerca una scarpa versatile e performante, ideale per fitnesstraining funzionale e allenamenti in palestra. Grazie alla loro combinazione di comfort, stabilità e stile, queste scarpe sono diventate una scelta preferita per molte atlete.