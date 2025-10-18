Gioco e Inclusione: La Collaborazione Innovativa tra Toys Center, Playmobil e PizzAut

Il gioco rappresenta un fenomeno universale, capace di oltrepassare culture e lingue e fungere da ponte di connessione tra individui di ogni provenienza. La sua potenzialità nel favorire interazioni e creare legami unici è alla base di una nuova e stimolante iniziativa che coinvolge Toys Center, Playmobil e la Fondazione PizzAut. Questo progetto non solo offre divertimento, ma si propone anche di sostenere l’inclusione sociale delle persone autistiche, trasformando ogni acquisto in un gesto significativo.

La Fondazione PizzAut: un progetto di autonomia

Nel 2017, Nico Acampora ha fondato PizzAut, una fondazione e iniziativa sociale dedicata a migliorare le condizioni di vita delle persone con autismo. Attraverso i ristoranti situati a Cassina de’ Pecchi e Monza, la fondazione si impegna a offrire opportunità di lavoro e formazione, con l’obiettivo di promuovere l’autonomia e l’inclusione sociale. PizzAut consente a molti giovani di acquisire competenze, stimolando così la loro indipendenza e autostima.

Il valore del progetto CasAUTentica

Uno degli obiettivi principali di PizzAut è lo sviluppo del progetto CasAUTentica, che mira a fornire spazi abitativi dove le persone autistiche possano vivere in modo autonomo, senza la necessità della presenza costante dei genitori. Attraverso queste iniziative, la fondazione non solo offre sostegno pratico, ma si propone anche di creare un ambiente di rispetto e inclusione, dove ogni individuo possa esprimere il proprio potenziale.

Giocattoli che fanno la differenza

Dal 16 ottobre 2026, i clienti di Toys Center potranno trovare una linea esclusiva di giocattoli Playmobil dedicata a PizzAut. Questa collezione speciale include il famoso PizzAutobus, un set completo di personaggi e accessori, tra cui il Pizzaiolo, la Cameriera Letizia e lo stesso Nico Acampora, riconoscibile per la sua lunga barba e gli occhiali rossi.

Un acquisto che genera opportunità

Ogni acquisto effettuato contribuirà a finanziare il progetto CasAUTentica. Per ogni personaggio venduto al prezzo di 4,99 euro, Toys Center donerà 2 euro. Inoltre, per ogni PizzAutobus, al costo di 44,90 euro, verranno donati 15 euro. Questi fondi saranno destinati a creare nuovi ambienti in cui i ragazzi autistici possano apprendere a gestire la vita quotidiana, sviluppando così competenze fondamentali per il loro futuro.

Un messaggio di inclusione e solidarietà

Fabio Brugnoli, direttore commerciale di Toys Center, evidenzia l’importanza di questa collaborazione. Unire le forze con PizzAut rappresenta un modo per dimostrare che il gioco è un linguaggio universale capace di unire le persone e abbattere le barriere. Questo progetto offre un’opportunità non solo ai giovani autistici, ma all’intera comunità, poiché il gioco è visto come un mezzo per promuovere relazioni e crescita personale.

Il valore educativo del gioco

Luigi Carillo, Country Manager di Playmobil Italia, sottolinea che “la missione è ispirare i bambini e stimolare la loro immaginazione. Con la linea PizzAut, si desidera portare nelle case un messaggio di consapevolezza e rispetto, orientando tutti verso un mondo più inclusivo”. Ogni giocattolo, pertanto, non rappresenta solo un oggetto, ma diventa un simbolo di un obiettivo più grande: costruire un ambiente in cui tutti possano sentirsi accolti e valorizzati.

Questa iniziativa sarà presente anche nel catalogo di Natale di Toys Center, distribuito in 600.000 copie in Italia. Si intende in questo modo diffondere il messaggio che ogni acquisto può rappresentare un atto d’amore e un’opportunità per chi ne ha bisogno. Ogni scatola di giocattoli porta con sé un messaggio potente di inclusione, rispetto e autonomia.

La collaborazione tra Toys Center, Playmobil e Fondazione PizzAut evidenzia come l’acquisto di un giocattolo possa diventare un atto di responsabilità sociale. Il gioco, infatti, trascende i confini e offre opportunità per costruire un mondo migliore per tutti.