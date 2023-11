Giulia Valentina, nota influencer di 33 anni, è diventata popolare ai tempi per essere stata fidanzata con il rapper Fedez. Cosa sappiamo della sua vita oggi, e dei segreti per apparire perfetta? Ecco svelata la sua beauty routine.

Giulia Valentina svela la sua beauty routine: i segreti di bellezza della ex di Fedez

Giulia Valentina, nome noto nel mondo del web, è nata a Torino classe 1990. Dopo la laurea in Economia si è trasferita a Milano, dove vive e lavora come content creator per aziende e brand. Giulia è una donna dalle mille sfaccettature tra web, social, tv ha dato vita a un Bookclub in cui consiglia e regala libri alla sua comunità virtuale. Ma non solo.

Giulia Valentina è madrelingua inglese e ha inventato un format sui suoi social in cui spiega ai follower le parole meno note e i modi di dire dello slang americano. La 33enne piena di impegni lavorativi è molto riservata sulla sua vita privata anche se è divenuta popolare oltre dieci anni fa per essere l’ex del rapper e cantante Fedez.

Ma come si tiene cosi in forma? L’influencer e imprenditrice ha detto che va in palestra solo tre volte a settimana, perché adora prendere l’aperitivo con le amiche, bevendo un bicchiere di vino e dedicandosi al progetto del Bookclub con l’influencer Camihawke.

Giulia Valentina ha fatto del look “ragazza della porta accanto” il suo punto di forza per cui è amata da quasi un milione di follower. La sua beauty routine è molto semplice e veloce, non utilizza molti prodotti. La nota influencer valorizza il suo viso con un siero illuminante per regalare alla pelle un finish luminoso e compatto.

Successivamente Valentina idrata la pelle con la sua crema preferita e antiage. Questa è la sua semplice skincare di mattina, prima di passare al make-up anche questo semplice.

Giulia Valentina e la beauty routine step by step

Giulia Valentina, nota influencer e presentatrice tv, da molti è ricordata come l’ex di Fedez prima che il cantante si fidanzasse con Chiara Ferragni. Ma negli anni Giulia si è affermata sui social e anche in tv. L’imprenditrice ha una bellezza acqua e sapone per cui è molto amata e ammirata. Come abbiamo visto, la skincare per curare la sua pelle è molto semplice ma efficace, infatti, l’influencer appare sempre perfetta.

Iniziando dalla skincare, Giulia Valentina ha raccontato come abbia avuto in passato diversi problemi alla pelle del viso, che si irritava e arrossava, mostrando anche alcune foto dei suoi momenti di maggior sensibilità. A questo proposito, Giulia ha spiegato l’importanza di trovare i prodotti adatti al proprio tipo di pelle, e uno in particolare è il suo più grande alleato: l’acqua termale, che porta sempre con sé per idratare e lenire la pelle.

Per la detersione e per struccare il viso Giulia utilizza una tipica Foam Cleanser dall’effetto spumeggiante mentre sul contorno occhi applica il Comfort Zone Sublime Skin Eye Patch. Infine come siero l’influencer preferisce La Roche-Posay Cicaplast B5 Sérum Ultra Réparateur senza mai terminare senza una buona crema SPF per proteggere la pelle dai raggi UV.