Margherita Maccapani Missoni svela la sua skincare routine: i segreti di bellezza della stilista

Margherita Maccapani Missoni stilista, modella, socialite ed erede italiana della casa di moda Missoni, ha rivelato la sua skincare routine per la sua pelle. Ecco i segreti di bellezza della stilista.

Margherita Maccapani Missoni, stilista ed erede della casa di moda Missoni, ha 40 anni ma di lei sappiamo poco. La nipote del fondatore del marchio Missoni ha studiato filosofia sia all’Università Statale di Milano che alla Columbia University di New York. All’età di 20 anni era già considerata dalla rivista Harper’s & Queen una delle 100 donne più belle del mondo.

Dalla primavera del 2009, Margherita Maccapani Missoni ha iniziato a impegnarsi con il marchio entrando a far parte del team di progettazione, seguendo le orme di sua madre Angela, direttore creativo della Maison. Nel 2014 ha ricevuto l’America Award della Fondazione Italia-USA per aver favorito i rapporti tra Italia e USA. Nel 2015 ha lanciato la sua linea indipendente di abbigliamento per bambini, seguita da alcune collaborazioni con altri marchi. Nell’ottobre 2018 è diventata direttore creativo del marchio M Missoni.

Designer e figlia d’arte di una delle più longeve famiglie della moda italiana, Margherita Maccapani Missoni ha sposato nel 2012 il pilota automobilistico Eugenio Amos; la coppia (da poco separata) ha due figli maschi. In passato Margherita ha collaborato con La Mer, uno dei marchi di bellezza più importanti, ma qual è la sua skincare routine per una pelle luminosa?

La prima cosa che fa al mattino Margherita Maccapani Missoni è quella di sdraiarsi, mettere un cuscino sotto la zona lombare e tenere le gambe alzate appoggiando i piedi contro il muro utile contro la ritenzione idrica e gonfiore alle gambe. Poi inizia la colazione: la sua è a base di uovo alla coque, un cachi, una spremuta di mandarino, tè verde e, dopo, un espresso.

Come si prende cura della sua pelle? La skincare di Margherita inizia con il lavarsi il viso con acqua fresca e con il detergente The Cleansing Lotion la Mer, delicato e “non ha mai irritato la mia pelle”. Il passaggio successivo è del tonico come The Renewal Oil seguito dal Concentrato, per minimizzare i rossori e calmare la pelle, quindi il Siero Rigenerante per tutti i suoi fantastici benefici anti-age. “Finisco la mia skincare con una crema idratante”, ha confessato.

Margherita Maccapani Missoni, stilista ed erede del marchio italiano di lusso Missoni, a 40 anni ha una pelle bellissima, senza imperfezioni grazie all’attenta cura che la stilista le riserva. La sua skincare routine è composta da pochi e semplici passaggi, fondamentali per la sua pelle sensibile e tendente a seccarsi.

La nipote di Missoni ha detto di tenersi in forma praticando Acquagym, yoga e training. Inoltre, in un’intervista Margherita Maccapani ha risposto così alla domanda “Dove vai per rilassarti e quale tipo di massaggio preferisci?”, lei ha detto: “Frequento la Spa dell’Alberta Resort in Franciacorta e adoro il massaggio Chenot, che agisce sui meridiani”.

La stilista italiana è ora in una nuova fase della sua vita: ha lanciato il suo brand di abbigliamento Maccapani sostenibile che ha appena svelato al mondo. Dopo aver salutato la direzione creativa di M Missoni a causa di divergenze con la nuova proprietà, e dopo la fine del matrimonio, la primogenita di Angela Missoni e Marco Maccapani ha deciso di ripartire da sé stessa.