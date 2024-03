Quando le arterie si ostruiscono si parla generalmente di aterosclerosi. Ma quando abbiamo grasso nelle arterie, cosa dobbiamo mangiare per ridurlo? Ecco l’alimentazione consigliata.

Grasso nelle arterie: cosa mangiare per ridurlo?

Il grasso si deposita ovunque anche nelle arterie. In questo caso quando il grasso arriva nei vasi sanguigni si parla di aterosclerosi e di altre malattie cardiovascolari. Spesso viene anche definita come indurimento delle arterie, o arterie ostruite. Una corretta alimentazione, ricca di alimenti antiossidanti in grado di contrastare i radicali liberi, e di grassi buoni è il primo passo nella lotta contro l’aterosclerosi e il grasso nelle arterie.

La dieta si va ad associare ad uno stile di vita sano: movimento, dieta equilibrata e niente alcol e fumo, principale nemico delle arterie in quanto amplifica l’azione dannosa del colesterolo ed annulla quella positiva dei cibi che aiutano a prevenire l’ostruzione delle arterie. Ma cosa mangiare nello specifico per ridurre il grasso nelle arterie? Ecco tutti i cibi consigliati nella dieta contro l’ostruzione dei vasi sanguigni. A rivelarlo un recente studio dell’università della Catalunya.

Un gruppo di ricercatori dell’Istituto di ricerca biomedica IDIBAPS e dall’Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha scoperto che un buon livello di carotenoidi nel sangue è correlato a una minore presenza di arteriosclerosi nelle arterie, quindi, a un minor rischio di malattie cardiovascolari. Da dove provengono i carotenoidi? Li troviamo in tanta frutta e verdura, specialmente quella di colore giallo, arancione e verde.

Ecco tutti i cibi consigliati: carote, spinaci, lattuga, pomodori, patate dolci, broccoli, melone, peperoni, mango, papaia, albicocche e zucca. Questi composti sono noti soprattutto per le loro potenziali proprietà antiossidanti e possono essere convertiti dal corpo umano in vitamina A, un nutriente essenziale per la salute degli occhi, della pelle e del sistema immunitario.

Lo studio spagnolo sottolinea l’importanza di una dieta equilibrata e varia, ricca di frutta e verdura, soprattutto per la salute cardiovascolare. L’assunzione di un elevato apporto di caroteni e una riduzione del rischio di arteriosclerosi è evidente. I ricercatori suggeriscono di assumere i caroteni attraverso l’alimentazione naturale più che sotto forma di integratori, per ottenere il massimo beneficio e limitare potenziali effetti collaterali.

Il nostro corpo non è in grado di produrre caroteni, ma consumarne troppi prevenienti da integratori potrebbe essere dannoso ed è stato collegato ad un aumento del rischio di alcuni tipi di cancro. Infine, poiché i caroteni sono liposolubili, vengono assorbiti meglio consumati con una fonte di grassi, come l’olio di oliva, tipico della nostra dieta mediterranea.

Grasso nelle arterie: cosa mangiare e i cibi consigliati

Quando le arterie si restringono, e il flusso sanguigno verso il cuore ed altri organi vitali è limitato dall’ostruzione delle artiere, come visto, si parla di aterosclerosi. Si tratta di una patologia infiammatoria cronica del sistema cardiocircolatorio che si verifica quando i depositi di grasso si accumulano lungo le pareti delle arterie, per questo spesso viene definita come indurimento delle arterie, o arterie ostruite.

Come detto, una corretta alimentazione e una preferenza per frutta e verdura, specie quelle citate, aiuta a prevenire e anche eliminare il grasso depositato lungo le arterie. Ecco cosa mangiare nella dieta contro il colesterolo cattivo alto:

Frutti di bosco; Fagioli; Pesce; Pomodori; Agrumi; Spezie; Semi di lino; Verdure crocifere; Avena; Barbabietole; Frutta secca e semi; Verdure a foglia verde; Cioccolato fondente; Olio extravergine d’oliva.

L’aggiunta nella dieta di verdure crocifere come broccoli, cavolo romanesco, cavolo rosso, e cavolfiori può aiutare a ridurre le possibilità di sviluppare arterie ostruite perché prevengono l’indurimento delle arterie nell’aterosclerosi. Anche i fagioli sono importanti perché possono diminuire la pressione sanguigna, migliorare la funzione delle arterie e ridurre il rischio di diabete di tipo 2, nemico dell’ispessimento delle arterie.

Infine l’olio d’oliva è un valido alleato contro l’arterosclerosi. L’assunzione giornaliera di circa 30 ml di olio d’oliva migliora significativamente la funzione dei vasi sanguigni e previene l’indurimento delle arterie. La capacità dell’olio d’oliva di aumentare la salute del cuore e dei vasi sanguigni è data dall’elevato contenuto di composti polifenolici.