I vantaggi del sonno diurno

Il sonno diurno è spesso sottovalutato, ma può rivelarsi un alleato prezioso per il nostro benessere. Secondo Kira Pritchard, specialista in igiene del sonno, un breve riposo durante il giorno può aiutare a ripristinare l’energia e migliorare le prestazioni cognitive. Questo tipo di sonno non solo favorisce il recupero fisico, ma ha anche effetti positivi sulla salute mentale, contribuendo a ridurre lo stress e migliorare l’umore.

Quando e quanto dormire

È importante sapere che non tutti i pisolini sono uguali. L’esperto consiglia di limitare il sonno diurno a 10 minuti o a 90 minuti. Un ciclo di sonno completo dura circa 90 minuti e comprende diverse fasi, dalla fase leggera a quella REM. Se si dorme per un periodo intermedio, come 30 o 60 minuti, si rischia di svegliarsi durante la fase di sonno profondo, il che può portare a una sensazione di stanchezza e confusione.

Il momento ideale per un pisolino

Secondo Pritchard, il momento migliore per concedersi un pisolino è tra le sei e le otto ore dopo il risveglio. Per la maggior parte delle persone, questo corrisponde a un intervallo di tempo che va dalle alle . Dormire in questo lasso di tempo può aiutare a migliorare la vigilanza e la produttività nel pomeriggio. Tuttavia, è fondamentale evitare di dormire troppo tardi nella giornata, poiché ciò potrebbe compromettere la qualità del sonno notturno e alterare i bioritmi naturali.

Attenzione ai rischi del sonno diurno

Nonostante i numerosi benefici, il sonno diurno può avere effetti negativi se non gestito correttamente. Dormire troppo a lungo o nel momento sbagliato può portare a difficoltà nel prendere sonno la notte e a una qualità del sonno compromessa. È quindi essenziale prestare attenzione alla durata e al momento del pisolino per massimizzare i benefici e minimizzare i rischi.