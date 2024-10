Perché scegliere bagnoschiuma naturali

Negli ultimi anni, la consapevolezza riguardo alla salute della pelle e all’impatto ambientale dei prodotti cosmetici è aumentata notevolmente. I bagnoschiuma convenzionali spesso contengono ingredienti nocivi come parabeni, siliconi e coloranti artificiali, che possono danneggiare la pelle e inquinare le falde acquifere. Scegliere bagnoschiuma naturali, invece, significa optare per prodotti formulati con ingredienti di origine vegetale e biologica, privi di sostanze chimiche aggressive. Questo non solo protegge la pelle, ma contribuisce anche a un ambiente più sano.

Come leggere l’INCI

Per fare una scelta informata, è fondamentale saper leggere l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients). Questo elenco riporta tutti gli ingredienti presenti nel prodotto, ordinati in base alla loro concentrazione. Gli ingredienti naturali sono generalmente elencati all’inizio, mentre quelli sintetici si trovano verso la fine. È importante cercare prodotti con un’alta percentuale di ingredienti naturali e biologici, evitando quelli con nomi chimici complessi. Inoltre, molte marche ora offrono certificazioni che attestano la qualità e la provenienza degli ingredienti, rendendo più facile la scelta.

I 10 migliori bagnoschiuma naturali

1. Weleda Doccia Cremosa all’Olivello Spinoso: Questo bagnoschiuma è noto per la sua massima dermocompatibilità e biodegradabilità. Contiene tensioattivi naturali e oli pregiati che nutrono la pelle, mantenendone l’equilibrio idrolipidico. Prezzo: 8,90 euro.

2. Bio Phytorelax Bagno Quotidiano: Formulato con acqua di camomilla biologica, è ideale per mani, viso e corpo. Contiene il 10,94% di ingredienti biologici. Prezzo: 5,90 euro.

3. Intra Bagno Doccia Biologico Lenitivo: Con aloe vera e olio d’oliva, è un prodotto al 98% naturale, perfetto anche per i bambini. Prezzo: 4 euro.

4. Ekos Bagno Crema: Ricco di olio di girasole biologico, è certificato AIAB e non contiene ingredienti pericolosi. Prezzo: 2,99 euro.

5. Neobio Doccia & Bagnoschiuma Melissa e Limone: Con melissa biologica, offre una schiuma soffice e un profumo delicato. Prezzo: 4,50 euro.

6. Lavera Bagnodoccia Vitalizzante: Realizzato con ingredienti da agricoltura biologica, rinvigorisce e nutre la pelle. Prezzo: 5,50 euro.

7. Natyr Bagnodoccia Argan Marocco: Contiene zucchero biologico e olio di argan, ideale per detergere e idratare. Prezzo: 7,80 euro.

8. Bjobj Bagnodoccia Cremoso al Sesamo: Ricco di sostanze nutrienti, è perfetto per pelli secche. Prezzo: 11,70 euro.

9. Cien Nature Bagnoschiuma Wild Rose: Contiene olio di rosa canina, ideale per l’uso quotidiano. Prezzo: 1,99 euro.

10. Biolis Nature Bagnoschiuma Mandorla Dolce: Perfetto per pelli delicate, lascia la pelle morbida. Prezzo: 2,99 euro.