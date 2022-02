La vitamina A è una sostanza fondamentale per la salute dell’organismo e per questo è bene consumare grandi quantità di alimenti che la contengono. Proprio per questo, abbiamo deciso di suggerirvi quali sono i cibi che ne contengono di più e che quindi vanno introdotti nella dieta.

Frutta e verdura ricchi di vitamina A

La vitamina A è molto abbondante nella frutta e nella verdura di colore arancione. Proprio per questo, carote e zucche sono assolutamente fondamentali per chi desidera una dieta ricca di questa sostanza. Anche le patate americane a pasta arancione sono in realtà molto ricche di vitamina A e quindi aiutano a soddisfarne il fabbisogno.

Tra la frutta ricca di vitamina A, ricordiamo anche albicocche, nespole, cachi, melone arancione, mango, papaya e frutto della passione.

Tra le verdure più ricche di vitamina A c’è di certo il crescione, ma anche la cicoria ne contiene molta. Questa vitamina è presente in grandi quantità anche nelle verdure a foglie verde come cavolo nero, foglie del broccolo, malva, cime di rapa, tarassaco, spinaci, ortiche, borraggine e foglie di vite. Infine, ricordiamo il prezzemolo come alimento ricco di tale vitamina.

Vitamina A negli alimenti animali

Questa vitamina è contenuta in abbondanza anche all’interno del tuorlo d’uovo e nei formaggi freschi come la ricotta di latte vaccino.

La vitamina A è contenuta anche in pesce. In particolare, è abbondante nell’anguilla e nel tonno pinna blu. Per quanto riguarda la carne, la vitamina è presente soprattutto nel fegato che risulta essere la fonte alimentare in assoluto più importante.

Vitamina A in legumi e cereali

La vitamina A non è affatto abbondante nei legumi e nei cereali, ma nonostante questo merita di certo una menzione il mais giallo. Questo prodotto alimentare, infatti, contiene una quantità considerevole di tale sostanza nutrizionale e quindi dovrebbe essere consumata.