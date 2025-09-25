I rischi della raccolta dei funghi: guida per riconoscerli in sicurezza

Con l’arrivo dell’autunno, molti appassionati si avventurano nei boschi alla ricerca di funghi come porcini, finferli e mazze di tamburo. Questa tradizione, pur essendo ricca di soddisfazioni, comporta anche rischi significativi. Oltre alla gioia di trovare questi prelibati ingredienti, è fondamentale essere consapevoli dei pericoli legati all’identificazione errata delle specie fungine.

I rischi di intossicazione da funghi

Negli ultimi anni, si è registrato un aumento preoccupante di casi di intossicazione legati al consumo di funghi non commestibili. In Toscana, si segnalano disturbi gastrointestinali connessi all’ingestione di specie tossiche. Il 30% di queste intossicazioni è attribuito all’Omphalotus olearius, noto come fungo dell’olivo, facilmente confondibile con il Cantharellus cibarius, il più noto finferlo. Questa somiglianza visiva rappresenta un rischio significativo per chi non ha una preparazione adeguata.

Identificazione delle specie fungine

La confusione tra il fungo dell’olivo e il finferlo è spesso causata da fattori come il colore e la struttura. Entrambi presentano tonalità arancioni e forme simili, rendendo difficile la loro distinzione. Tuttavia, per evitare errori, è importante considerare anche altri elementi, come la distribuzione (se cresce in gruppo o singolarmente), l’habitat (su legno o nel terreno) e l’odore (più intenso nel finferlo rispetto al fungo dell’olivo).

Le conseguenze dell’intossicazione

Sebbene il fungo dell’olivo non sia tra i più tossici, può comunque provocare sintomi debilitanti. Gli effetti possono manifestarsi rapidamente, entro mezz’ora o, più comunemente, nelle due ore successive al consumo. In alcuni casi, le persone più vulnerabili potrebbero necessitare di cure ospedaliere, e il decorso della sintomatologia può essere lungo, con disagi che durano anche giorni.

Prevenzione e controlli

Per evitare rischi legati alla raccolta dei funghi, è fondamentale che i cercatori amatoriali seguano alcune semplici regole. Innanzitutto, è consigliabile non fidarsi esclusivamente delle app di riconoscimento fungino. Questi strumenti, sebbene utili, presentano limitazioni: la stessa specie può apparire differente in base a variabili come il clima e la luce, e alcune varietà possono sembrare indistinguibili a un software. Nicolò Oppicelli, esperto micologo, avverte che le applicazioni non possono garantire un riconoscimento sicuro, specialmente per esemplari giovani o danneggiati.

La raccolta dei funghi è un’attività estremamente gratificante, ma richiede attenzione e competenza. Informarsi adeguatamente e seguire le linee guida per l’identificazione delle specie è essenziale per evitare spiacevoli incidenti. Prendersi cura della propria sicurezza e di quella degli altri è la chiave per un’esperienza positiva nella natura.