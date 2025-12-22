Il Trionfo della Raccolta Fondi BNL BNP Paribas per Telethon nel 2025: Risultati e Impatti

Nel mercato immobiliare, la collaborazione tra BNL BNP Paribas e la Fondazione Telethon ha raggiunto un nuovo traguardo significativo con una raccolta di 9 milioni di euro, un aumento rispetto all’anno precedente. Questo risultato è stato annunciato in diretta su Rai 1 dalla Presidente di BNL BNP Paribas, Claudia Cattani, insieme a Luca di Montezemolo, Presidente della Fondazione Telethon.

La Presidente Cattani ha sottolineato l’importanza di questo impegno, dichiarando: “In 34 anni di partnership tra la nostra banca e Telethon, abbiamo superato la soglia di 350 milioni di euro raccolti. Questo risultato non è solo un numero, ma rappresenta un vero e proprio impegno collettivo che coinvolge clienti, dipendenti e la comunità di BNL e Telethon. Siamo convinti che la ricerca scientifica possa generare un sapere condiviso, fondamentale per costruire un futuro dove la cura diventi vita.”

Il contributo delle regioni italiane

La generosità dimostrata da diverse regioni italiane è stata davvero notevole. Lazio, Lombardia, Campania, Puglia, Sicilia, Toscana, Emilia-Romagna e Veneto sono solo alcune delle aree che si sono distinte per il loro supporto. Le donazioni sono arrivate da ogni angolo d’Italia, dimostrando che la solidarietà è un valore condiviso da tutti.

Un’iniziativa che fa la differenza

La collaborazione fra BNL BNP Paribas e la Fondazione Telethon è una delle più importanti iniziative di raccolta fondi a livello europeo. Grazie a questo supporto, sono stati finanziati ben 3.118 progetti e coinvolti 1.916 ricercatori, creando un percorso di ricerca che ha portato a risultati di rilevanza internazionale. Tra le conquiste più significative, Telethon è stata pioniera nel rendere disponibile la prima terapia genica al mondo utilizzando cellule staminali per il trattamento dell’Ada-Scid.

Successi recenti e volontariato

Nel 2025, la Fondazione ha raggiunto un altro importante obiettivo con la terapia genica per la sindrome di Wiskott-Aldrich, sviluppata presso l’Istituto San Raffaele Telethon di Milano. Questa innovazione ha ricevuto il parere positivo dall’Ema e l’approvazione della Fda per la commercializzazione negli Stati Uniti, segnando un passo avanti significativo nella lotta contro le malattie genetiche rare.

Il volontariato aziendale di BNL

Per BNL, il progetto Telethon non rappresenta solo una raccolta fondi, ma è anche il fulcro del loro volontariato aziendale, con oltre 50.000 ore dedicate ogni anno. Le iniziative di solidarietà si sono moltiplicate, con eventi che hanno attirato un forte afflusso di persone nelle agenzie della banca e in numerose manifestazioni sul territorio nazionale.

Tra gli eventi di successo, spicca la serata di gala organizzata da BNL al Teatro Petruzzelli di Bari, che da 11 anni raccoglie fondi per Telethon e ha totalizzato circa 980.000 euro con la partecipazione di oltre 11.500 spettatori. Anche la 27° edizione della Staffetta di Udine, sostenuta da BNL BNP Paribas, ha contribuito in modo significativo, totalizzando oltre 3,5 milioni di euro.

È importante ricordare che la possibilità di contribuire a Telethon è aperta tutto l’anno, permettendo a chiunque di partecipare attivamente alla causa della ricerca scientifica.