Infermiere di salute mentale e presa in carico del paziente autore di reato: competenze e criticità

Il paziente psichiatrico autore di reato rappresenta una sfida particolare per i servizi di salute mentale: le esigenze cliniche si mescolano a vincoli legali, responsabilità professionali e necessità di garantire la sicurezza collettiva e quella individuale. Pubblicato il 1 Luglio 2026 il contributo analizza come la figura infermieristica si trovi al centro di questo complesso intreccio operativo, soprattutto dopo la riconfigurazione dei percorsi assistenziali successiva alla chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari.

Nella pratica quotidiana l’infermiere di salute mentale è chiamato a sostenere la continuità terapeutica, a valutare l’andamento psicopatologico e a gestire situazioni ad alto rischio comportamentale. Questo richiede competenze specifiche, strumenti operativi condivisi e un ambiente organizzativo che offra sicurezza e formazione continua.

Organizzazione dell’assistenza dopo la chiusura degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari

Dopo la chiusura degli OPG la presa in carico delle persone autrici di reato si è spostata su una rete articolata: REMS servizi territoriali, unità residenziali e, in alcuni casi, percorsi domiciliari o misure alternative alla detenzione. Questo modello integrato richiede che l’infermiere operi in contesti diversi, spesso con bisogni clinici e livelli di rischio variabili. La molteplicità delle sedi comporta la necessità di condividere protocolli e criteri di valutazione per assicurare coerenza assistenziale.

Implicazioni per il ruolo infermieristico

Nel passaggio dal contesto chiuso all’approccio territoriale, l’infermiere forense deve padroneggiare strumenti di valutazione del rischio, tecniche di de-escalation e modalità di comunicazione terapeutica efficaci. Il lavoro implica inoltre una costante collaborazione multiprofessionale con psichiatri, psicologi, educatori e operatori sociali per costruire piani di cura individualizzati e monitorare l’aderenza terapeutica.

Competenze richieste e gap formativi

Una delle criticità emergenti è la distanza tra il riconoscimento della necessità di competenze specialistiche e la reale disponibilità di formazione strutturata. Molti infermieri riferiscono la mancanza di percorsi formativi specifici in ambito forense e di strumenti pratici operativi. Questo divario può influire sulla percezione di sicurezza professionale e sulla qualità della relazione terapeutica con pazienti complessi.

La costruzione di competenze richiede percorsi dedicati che comprendano la valutazione dello stato mentale, l’uso di scale standardizzate per il rischio, la gestione delle crisi e il supporto allo stress professionale. È fondamentale che tali percorsi siano integrati nelle politiche formative aziendali e nei programmi di aggiornamento continuo.

Effetti sul benessere degli operatori

La mancanza di formazione e di protocolli condivisi non incide solo sull’efficacia clinica: aumenta anche il rischio di burn-out e di insicurezza professionale. Garantire supporti formativi e supervisioni regolari contribuisce a migliorare la resilienza del team e la qualità dell’assistenza offerta ai pazienti.

Approccio multiprofessionale e tutela dei diritti

Nel lavoro con persone autrici di reato, l’approccio multiprofessionale è imprescindibile. L’integrazione tra discipline consente di bilanciare tutela della sicurezza e rispetto dei diritti fondamentali del paziente, elementi entrambi centrali in un percorso terapeutico correttamente impostato. Gli infermieri svolgono un ruolo chiave come mediatori della relazione terapeutica e garanti della continuità assistenziale.

Un aspetto pratico rilevante è l’adozione di strumenti standardizzati per la valutazione clinica e la gestione del rischio, che favoriscono decisioni condivise e documentate. La presenza di protocolli operativi riduce l’eterogeneità degli interventi e facilita il coordinamento tra strutture diverse, dalle REMS ai servizi territoriali.

Questioni normative e deontologiche

Le implicazioni normative e deontologiche accompagnano tutte le fasi dell’assistenza: dalla presa in carico iniziale alla dimissione e al follow-up. L’infermiere deve muoversi tra obblighi di tutela della collettività e rispetto della dignità del singolo, con attenzione particolare alle responsabilità legali e all’eticità delle scelte cliniche.

Per affrontare queste sfide è necessario rafforzare sia le competenze tecniche sia quelle etiche, inserendole in percorsi di formazione che includano casi clinici, supervisioni e aggiornamenti normativi.

Rafforzare la preparazione degli infermieri significa migliorare la sicurezza, la qualità dell’assistenza e il rispetto dei diritti in un ambito di cura particolarmente delicato.