Costipazione: cause, meccanismi e rimedi naturali per il benessere intestinale

La stitichezza è un disturbo che può colpire chiunque, in qualsiasi momento della vita. Per alcuni è un problema passeggero, per altri può diventare una condizione cronica. In ogni caso, è sempre una situazione spiacevole che vorremmo risolvere il più rapidamente possibile.

Il rallentato transito intestinale è un disturbo frequente a tutte le età, in particolare tra le donne e con l’avanzare dell’età. Le cause principali includono una dieta povera di fibre e liquidi, la sedentarità, i cambiamenti climatici, la gravidanza, l’uso di certi farmaci, malattie gastrointestinali come la sindrome dell’intestino irritabile, lo stress e l’immobilità, soprattutto negli anziani.

Come funziona l’intestino

Per comprendere meglio le cause della stitichezza e i rimedi per affrontarla, è fondamentale conoscere il funzionamento del nostro intestino. I meccanismi che regolano il transito sono complessi e coinvolgono diversi elementi.

L’intestino non agisce da solo, ma lavora in sinergia con la parete intestinale, sede del Sistema Nervoso Enterico (SNE), il microbiota e il muco intestinale. Quando le feci sono poco idratate e di ridotto volume, perdono la capacità di stimolare efficacemente la progressione intestinale e diventano più difficili da evacuare.

La parete intestinale, se non è in condizioni ottimali, può aumentare la resistenza al passaggio delle feci, contribuendo al rallentamento del transito. Il muco intestinale, riconosciuto come un fattore chiave, svolge una funzione lubrificante e protettiva. Quando è ridotto, lo scorrimento delle feci diminuisce a causa dell’aumento dell’attrito tra contenuto e mucosa, favorendo stati di irritazione e possibili fenomeni infiammatori.

Un altro elemento cruciale è il microbiota intestinale. Un’alterazione della sua composizione e funzionalità può ridurre la produzione di metaboliti utili, come gli acidi grassi a catena corta, con conseguenze negative sull’integrità della mucosa, sulla produzione di muco e sulla motilità intestinale.

Questi fattori non agiscono in modo indipendente. L’alterazione anche solo di uno di questi elementi può causare un vero e proprio circolo vizioso che tende a perpetuarsi nel tempo. Quando l’equilibrio tra questi elementi si altera, il processo può rallentare, riducendo il numero delle evacuazioni, rendendo le feci più secche, dure e difficili da espellere, alterando il benessere generale dell’organismo.

Rimedi naturali per la regolarità intestinale

Per migliorare il transito intestinale, è consigliabile intervenire in modo graduale e naturale, agendo sulle abitudini quotidiane. La dieta è uno dei fattori più importanti per regolarizzare l’intestino.

Ecco alcuni consigli pratici:

Aumentare l’apporto e la varietà di fibre e sostanze vegetali (verdure, frutta, cereali integrali, legumi);

Bere almeno 1,5-2 litri di acqua al giorno;

Preferire pasti regolari e non saltare i pasti, specialmente la colazione.

Le fibre sono una componente molto importante nella dieta e costituiscono spesso il primo passo per favorire il normale transito intestinale. Contribuiscono ad aumentare l’idratazione e il volume delle feci, stimolano la motilità intestinale e supportano la flora intestinale autoctona.

Oltre alla dieta, non va dimenticato lo stile di vita. Dedicarsi a un’attività fisica regolare (camminata, yoga, bicicletta) può contribuire a mantenere una buona regolarità intestinale. Prendersi cura del benessere emotivo è altrettanto importante, perché lo stress può rappresentare uno dei principali nemici della funzionalità intestinale.