Influenza aviaria a Campi Bisenzio: cosa è successo dopo la positività in allevamento

Un episodio di Influenza aviaria è stato segnalato in un allevamento ubicato a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, con conseguente abbattimento di circa 1.000 volatili nel giro di dodici ore. Le specie coinvolte comprendono fagiani, quaglie, anatre e pernici, alcune delle quali erano destinate alla macellazione e altre al ripopolamento per scopi venatori; l’intervento è stato effettuato sul posto nella giornata del 21 marzo. Le autorità locali hanno definito l’evento come misura precauzionale e hanno avviato le procedure previste per la gestione di un focolaio animale.

Accertamenti diagnostici e catena di notifica

I campioni prelevati dai veterinari dell’Asl Toscana Centro sono stati inviati al Centro di referenza nazionale dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Padova, che ha trasmesso la notifica agli operatori nella giornata di venerdì scorso; la segnalazione iniziale era partita dalla Usl di Perugia, che aveva individuato un focolaio collegato all’allevamento di provenienza degli animali. Nonostante gli animali fossero in gran parte asintomatici, sono stati effettuati tamponi faringei come prassi di sorveglianza e uno di questi è risultato positivo alle analisi per il virus dell’influenza aviaria alla fine della sessione diagnostica, con esito pervenuto da Padova alle 13:30 del giorno successivo.

Tempistica e modalità delle analisi

Le operazioni diagnostiche hanno seguito il percorso consolidato: prelievo in azienda, invio al laboratorio di riferimento e comunicazione dell’esito agli enti competenti. Questo passaggio ha reso possibile una reazione rapida sul territorio, con l’attuazione delle misure di contenimento in poche ore. L’uso di tamponi e l’interpretazione basata su protocolli ufficiali illustrano come la rete di vigilanza sanitaria proceda anche in assenza di sintomi evidenti, confermando l’importanza di un approccio precauzionale nella gestione delle emergenze zoonotiche.

Misure di contenimento: perimetri e restrizioni

Per limitare il potenziale propagarsi del virus, è stata istituita una zona di sorveglianza con raggio di 10 km intorno all’allevamento e una zona di protezione più ristretta estesa per 3 km, aree in cui vigono prescrizioni specifiche sulla movimentazione degli animali e sul trasporto di prodotti di origine animale. Le misure includono restrizioni sugli spostamenti di capi vivi, controlli sui mezzi e sulle strutture connesse, nonché divieti temporanei per attività che potrebbero favorire la diffusione. Queste azioni mirano a interrompere catene di contatto potenzialmente a rischio, applicando protocolli standardizzati per l’epidemiologia animale.

Impatto operativo sul territorio

All’interno delle aree delimitate vengono applicate misure restrittive che coinvolgono allevatori, trasportatori e operatori della filiera; le autorità sanitarie locali monitorano i movimenti e dispongono controlli periodici. L’obiettivo è quello di mantenere isolamento operativo e prevenire contaminazioni ambientali, garantendo al contempo che le attività indispensabili siano condotte in sicurezza. In molti casi, queste misure richiedono coordinamento fra diversi enti e una pronta comunicazione verso gli operatori interessati.

Salute umana: controlli sul personale e valutazione del rischio

A scopo precauzionale, la Asl Toscana Centro ha avviato accertamenti sanitari sui lavoratori dell’allevamento e li ha posti sotto monitoraggio attivo, con sorveglianza e eventuali test nel caso compaiano sintomi. Le autorità tengono a sottolineare che, secondo le evidenze disponibili, il passaggio del virus dall’animale all’uomo è un evento estremamente raro: in Italia non sono mai stati registrati casi di trasmissione umana di questo specifico agente fino alla data della notifica pubblica. Questa valutazione supporta l’approccio adottato, che privilegia la prevenzione e la tutela sia della salute pubblica sia degli operatori coinvolti.

Comunicazione e rassicurazioni

Le istituzioni coinvolte hanno diffuso messaggi mirati per chiarire la natura precauzionale delle misure e per fornire indicazioni ai cittadini e agli addetti del settore. La comunicazione sottolinea l’importanza di segnalare tempestivamente qualsiasi sintomo sospetto e di attenersi alle disposizioni per la movimentazione degli animali e dei prodotti. L’adozione di protocolli di sorveglianza e la rapidità d’intervento restano elementi chiave per contenere il problema e mantenere sotto controllo l’eventuale diffusione del virus sul territorio.