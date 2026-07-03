Infortuni sul lavoro e salute: perché le regole non bastano

Il panorama degli infortuni e delle malattie professionali mostra segnali allarmanti: nel 2026 sono state registrate quasi 597.710 denunce di infortunio e oltre 1.093 decessi dati che confermano come la sicurezza sul lavoro sia ancora una sfida cruciale per il Paese. Dietro a questi numeri ci sono persone, famiglie e costi sociali che travalicano la dimensione statistica e pesano sulla sostenibilità del sistema sanitario e previdenziale.

La persistenza di incidenti e patologie legate al lavoro suggerisce che l’approccio basato esclusivamente sul rafforzamento delle norme non garantisce risultati sufficienti: è necessario un mutamento culturale che ponga la prevenzione al centro della vita aziendale e professionale, dall’ingresso del lavoratore fino alla sua carriera completa.

Dati 2026: distribuzione degli infortuni e aumento delle patologie professionali

Il quadro statistico del 2026 evidenzia numeri concreti: le denunce complessive hanno raggiunto 597.710 casi in crescita rispetto all’anno precedente, e le denunce con esito mortale sono state 1.093. In particolare, gli incidenti nel tragitto casa-lavoro sono aumentati, passando da 96.835 a 99.939 casi, mentre gli infortuni sul luogo di lavoro sono saliti da 414.853 a 416.900. Questi valori significano in media oltre 1.600 denunce al giorno e circa 3 morti al giorno indicatori che non possono essere ignorati.

Malattie professionali e disturbi cronici

Accanto agli eventi traumatici emerge un fenomeno meno visibile ma diffuso: le malattie professionali. Nel 2026 sono state registrate circa 98.463 denunce di malattia professionale con un aumento significativo rispetto all’anno precedente. Le patologie più frequenti riguardano il sistema osteo-muscolare e il tessuto connettivo, seguite da disturbi del sistema nervoso e affezioni legate ad attività ripetitive. Questi problemi, spesso cronici, impattano sulla qualità della vita lavorativa, sull’assenteismo e sui costi sociali.

Fattori emergenti: stress, affaticamento mentale e nuovi modelli organizzativi

La trasformazione dei modi di lavorare ha portato alla luce nuovi fattori di rischio che non si risolvono con dispositivi di protezione individuale o regolamenti tecnici. L’iperconnessione la reperibilità continua e l’aumento dei carichi cognitivi generano rischi psicosociali come stress, ansia e burnout, che riducono attenzione e capacità decisionale, aumentando indirettamente la probabilità di incidenti.

Giovani e lavoratori più esposti

I lavoratori più giovani e i dipendenti con minore esperienza restano fra i soggetti più vulnerabili: l’elevata rotazione del personale, la precarietà contrattuale e la formazione iniziale insufficiente sono elementi che espongono a rischi maggiori, specie in settori ad alta intensità fisica come edilizia, logistica, agricoltura e trasporti. L’accompagnamento e la supervisione nei primi mesi rimangono strumenti essenziali per ridurre gli infortuni.

Comunicazione e formazione: due leve decisive secondo i professionisti

L’analisi delle cause evidenzia che in molte realtà la sicurezza è ancora percepita come un adempimento burocratico. Per invertire questa tendenza è fondamentale investire nella qualità della formazione e nella capacità di comunicazione: non basta impartire regole, occorre far comprendere il loro significato, il rischio reale e il valore della protezione per la propria salute e quella della famiglia.

La comunicazione efficace significa trasformare messaggi tecnici in informazioni accessibili e significative per i lavoratori, costruendo un senso di responsabilità condivisa. In questo senso, la prevenzione diventa cultura quando le scelte di sicurezza sono integrate nei comportamenti quotidiani e nel progetto organizzativo dell’azienda.

Ruolo della cultura aziendale nelle scelte preventive

Secondo esperti del settore, la prevenzione raggiunge la sua efficacia quando la sicurezza è considerata un valore e non solo un obbligo formale. Questo richiede leadership che promuova il benessere organizzativo, politiche di gestione dello stress e pratiche che favoriscano stili di vita corretti e una partecipazione attiva dei lavoratori ai processi di valutazione dei rischi.

Investire nella cultura della salute significa proteggere le persone, migliorare le condizioni di lavoro e costruire organizzazioni più resilienti e responsabili. Solo integrando prevenzione tecnica, benessere psicologico e comunicazione efficace è possibile ridurre l’incidenza degli infortuni e dell’impatto delle malattie professionali sul sistema sociale.