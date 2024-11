Un pranzo di condivisione per i più bisognosi

Domenica prossima, la chiesa della Ss. Annunziata di Siena ospiterà un pranzo di condivisione dedicato ai poveri, un evento che si inserisce nelle iniziative promosse dall’Arcidiocesi di Siena-Colle di Val D’Elsa-Montalcino. Questa giornata, che coincide con l’VIII Giornata mondiale dei Poveri, rappresenta un’importante occasione per riflettere sull’importanza della solidarietà e dell’integrazione sociale. Il cardinale Augusto Paolo Lojudice presiederà la messa iniziale, sottolineando il valore della comunità e della carità cristiana.

Il significato della giornata mondiale dei poveri

La Giornata mondiale dei Poveri, istituita da Papa Francesco, è un momento di riflessione e azione per tutte le comunità cristiane. Quest’anno, il tema scelto è “La preghiera del povero sale fino a Dio”, un richiamo a non dimenticare mai i più fragili e a prestare attenzione alle loro necessità. Durante l’evento, tre giovani pakistani, attualmente ospitati dalla Caritas, si uniranno ai volontari per preparare piatti tipici della loro tradizione, un gesto che simboleggia l’integrazione e la condivisione culturale.

Un messaggio di speranza e integrazione

Don Vittorio Giglio, direttore della Caritas diocesana, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando l’importanza della collaborazione tra diverse culture. “La presenza di questi ragazzi e la loro disponibilità a contribuire attivamente è un segnale positivo per la nostra comunità”, ha affermato. La giornata non si limiterà al pranzo, ma includerà anche l’inaugurazione della mostra “Amare sempre”, dedicata a don Oreste Benzi, un grande apostolo della carità. La mostra, che rimarrà aperta fino al 24 novembre, rappresenta un ulteriore segno di come la carità possa unire le persone, indipendentemente dalle loro origini.