Innovazione e relazione in farmacia: cosa portano Swisse e Pharmaservice a Cosmofarma 2026

La 29ª edizione di Cosmofarma Exhibition mette al centro il tema Regeneration/NewGeneration, un invito a ripensare il ruolo della farmacia nel rapporto con i pazienti, le tecnologie e le nuove generazioni di professionisti. In scena a BolognaFiere dall’8 al 10 maggio 2026, l’evento diventa cornice per presentare soluzioni che vanno dai prodotti di integrazione ai sistemi digitali di gestione, con l’obiettivo di consolidare il valore del banco come hub territoriale di prevenzione e consulenza.

Da Swisse al banco: portafoglio ampio e consulenza personalizzata

Il ritorno di Swisse a Cosmofarma sottolinea come la forza di un marchio passi attraverso ricerca scientifica e proposte trasversali. Nato in Australia nel 1960 e parte di Health & Happiness Group dal 2015, il brand propone un’offerta che spazia dalla bellezza al benessere, pensata per facilitare il lavoro del farmacista nella costruzione di percorsi personalizzati. Questo tipo di portafoglio permette non solo di rispondere a bisogni diversi, ma anche di sviluppare strategie di cross-selling e fidelizzazione, aumentando la rilevanza dell’offerta al banco.

Il concept che valorizza la relazione

Il concept “You are so Swisse” racconta una scelta consapevole di equilibrio personale, trasformando il processo di acquisto in un percorso relazionale. Per il farmacista significa poter utilizzare prodotti affidabili come leva per una consulenza più autorevole e per progettare soluzioni integrate che aumentino il valore medio dello scontrino. La combinazione di qualità, formulazioni supportate da evidenze e gamma strutturata diventa così un concreto strumento di lavoro quotidiano.

Tecnologia e gestione: strumenti per la farmacia del futuro

Accanto alle proposte di prodotto, l’edizione 2026 evidenzia l’importanza delle tecnologie digitali per la gestione e la relazione con il paziente. Pharmaservice porta a Bologna due soluzioni nate dall’ascolto delle farmacie: RFM Analisi Marketing Cliente e Verifica & Risolvi, pensate per liberare tempo operativo e migliorare le performance gestionali e commerciali.

RFM: conoscere il cliente per offrire valore

L’approccio RFM (Recency, Frequency, Monetary) è presentato come uno strumento di profilazione avanzata che assegna a ogni cliente un punteggio e lo segmenta in categorie operative — dal cliente VIP al cliente perso. Grazie a questa segmentazione il farmacista può modulare la consulenza al banco, costruire comunicazioni mirate e attivare programmi di fidelizzazione su misura. In pratica, conoscere la storia d’acquisto diventa il punto di partenza per offrire salute con maggiore efficacia.

Verifica & Risolvi e il controllo operativo

Verifica & Risolvi è pensato come un Assistente digitale per il controllo continuo di vendite, ordini, magazzino e anagrafiche tramite oltre 60 controlli automatici. Alert proattivi via e-mail segnalano criticità prima che diventino problemi e un indice di affidabilità operativa sintetizza lo stato di salute gestionale. Lo strumento è parametrizzabile e include controlli riservati per proteggere il titolare da errori o iniziative non autorizzate, contribuendo a una gestione più sicura e consapevole.

Programmi, temi e trend: il quadro più ampio di Cosmofarma

La manifestazione non è solo vetrina commerciale ma anche spazio di confronto. Tra gli appuntamenti in programma figurano il Cosmetic Summit, la Nutraceuticals Conference e nuove aree come Cosmofarma Campus, CosmoYoung, HubAI e LongevityZone, pensate per mettere in relazione professionisti, università, start-up e innovatori. I Cosmofarma Awards premiano innovazione, sostenibilità e progetti aziendali che fanno la differenza nella filiera.

Trend di mercato e opportunità

I dati sul mercato del beauty e del retail farmaceutico confermano la centralità della farmacia: il canale farmacia ha registrato un valore superiore a 2,2 miliardi di euro nel comparto cosmetici con una crescita del 2,5% (dati 2026), mentre il retail farmaceutico nel complesso è cresciuto del 4% in valore nello stesso anno. Questi numeri indicano una domanda orientata a prodotti di qualità e servizi di consulenza, aprendo spazio a strategie di specializzazione come i programmi di longevity e percorsi preventivi personalizzati.

Per chi opera in farmacia, Cosmofarma 2026 rappresenta dunque un’occasione per aggiornarsi e sperimentare: visitare gli stand — tra cui quello di Swisse (c57/d58, padiglione 29) — significa confrontarsi con prodotti, strumenti e competenze capaci di trasformare il banco in un vero hub di salute. L’evento conferma che innovazione, ricerca e tecnologia sono leve complementari per rafforzare la relazione con il paziente e sostenere la crescita del servizio farmaceutico sul territorio.