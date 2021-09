Integratori naturali di vitamina A: i benefici e quali sono

Gli integratori naturali di vitamina A sono davvero numerosi, infatti questa importante vitamina si trova in numerosi alimenti e anche in alcune piante. Per evitare di soffrire di carenze, consigliamo quindi di assumere regolarmente questi prodotti.

L’importanza degli integratori naturali di vitamina A

Gli integratori di vitamina A sono molto utili per migliorare la salute dell’organismo e per questo è fondamentale assumerli regolarmente. Questa vitamina infatti è fondamentale per migliorare l’adattamento dell’occhio nell’oscurità e per quindi regalare benefici per la vista.

La vitamina A è indispensabile anche per la formazione delle ossa e dei tessuti, di conseguenza permette di cicatrizzare rapidamente e di proteggere pelle, capelli, unghie e mucose.

Questa vitamina aiuta anche a resistere meglio a infezioni dell’apparato respiratorio, urinario e digestivo.

Si tratta anche di una sostanza che consente di tenere sotto controllo il colesterolo.

Vitamina A: gli integratori alimentari

Gli integratori alimentari di vitamina A sono davvero numerosi in quanto questa sostanza si trova in grandi quantità in numerosi alimenti. Bisogna comunque dire che questa vitamina deriva da due fonti: i retinoidi e i carotenoidi.

I retinoidi si trovano all’interno di alimenti di origine animale come ad esempio carne, uova, latte, burro, formaggio e pesce.

I carotenoidi sono invece presenti in alimenti di origine vegetale tra cui in particolare nella frutta e nella verdura di colore giallo o di colore arancione, ma sono presenti anche nelle verdure a foglia verde.

Vitamina A: gli integratori erboristici

In commercio si sono anche numerosi integratori erboristici di vitamina A. Questi risultano in grado di fornire all’organismo grandi quantità di questa vitamina regalando quindi benefici per la salute.

In particolare suggeriamo di utilizzare la Calendula in quanto si tratta di una pianta ricca di carotenoidi che sono i precursori della vitamina A. Questa pianta regala una grande azione antiossidante che protegge contro i radicali liberi.