Iptacopan rimborsabile per la glomerulopatia da C3: cosa cambia per i pazienti
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Iptacopan rimborsabile per la glomerulopatia da C3: cosa cambia per i pazienti

Aifa ha approvato la rimborsabilità di iptacopan: per la prima volta in Italia una terapia orale interviene direttamente sulla via alternativa del complemento nella glomerulopatia da C3

Il 03 Aprile 2026 segna un passaggio rilevante nella gestione della glomerulopatia da C3: l’AIFA ha ammesso alla rimborsabilità iptacopan, il primo farmaco orale che mira direttamente al meccanismo patologico alla base della malattia. Questa decisione offre ai clinici e ai pazienti la possibilità di valutare un trattamento mirato che va oltre la terapia di supporto convenzionale, con l’obiettivo di proteggere la funzione renale nel lungo periodo.

La notizia è rilevante non solo per il carattere innovativo della molecola, ma anche perché risponde a un bisogno terapeutico fino ad ora insoddisfatto: la disregolazione della via alternativa del complemento è il fulcro della patogenesi della C3G, e iptacopan interviene proprio su questo snodo cruciale.

Cos’è la glomerulopatia da C3

La glomerulopatia da C3, spesso indicata con l’acronimo C3G, è una malattia renale ultra-rara caratterizzata dall’accumulo anomalo della proteina C3 nei glomeruli. La prevalenza stimata in Italia è di circa 1-1,5 casi ogni 1.000.000 di persone, ma la patologia può avere un impatto molto serio: colpisce frequentemente giovani adulti e può evolvere fino a insufficienza renale terminale, richiedendo dialisi o trapianto.

Manifestazioni cliniche

I segni più comuni includono ematuria e proteinuria, che possono manifestarsi come urine visibilmente scure o come perdita di proteine rilevabile agli esami di laboratorio. Altri elementi ricorrenti sono il gonfiore periferico dovuto alla ritenzione di liquidi e l’ipertensione. In molti casi la malattia viene individuata in modo occasionale durante controlli di routine, proprio perché i sintomi iniziali possono essere sfumati.

Meccanismi, cause e diagnosi

Al centro della C3G c’è un’anomala attivazione del sistema del complemento, in particolare della via alternativa. Questa attivazione incontrollata porta a depositi di C3 nei glomeruli e a una progressiva perdita della capacità filtrante del rene. Le cause comprendono varianti genetiche che alterano il controllo del complemento e la presenza di autoanticorpi che mantengono il sistema costantemente attivo; talvolta un’infezione può fungere da fattore scatenante in soggetti predisposti.

Strumenti diagnostici

La biopsia renale rimane il gold standard per confermare la diagnosi, consentendo di visualizzare i depositi di C3 e distinguere le diverse varianti istologiche. Esami ematochimici e urinari monitorano la funzione renale e la presenza di albuminuria, utile anche come indice di progressione e di risposta terapeutica. In alcuni casi si utilizzano test genetici e ricerche di autoanticorpi per chiarire l’eziologia.

Perché iptacopan rappresenta una novità

Iptacopan è un inibitore orale del Fattore B, un componente chiave della via alternativa del complemento. Bloccando il Fattore B la molecola riduce l’attivazione incontrollata del complemento, con conseguente diminuzione del danno infiammatorio ai glomeruli. Nei trial clinici, incluso lo studio di fase III APPEAR-C3G, la terapia ha mostrato una riduzione significativa della proteinuria rispetto al placebo e una tendenza alla stabilizzazione dell’eGFR, con un profilo di sicurezza favorevole.

Dal punto di vista pratico, l’arrivo di iptacopan significa disporre di una terapia che agisce sulla causa e non solo sui sintomi, con potenziali benefici in termini di rallentamento della progressione verso insufficienza renale avanzata.

Impatto sui pazienti e prospettive

Per chi convive con la C3G l’accesso a una terapia mirata rappresenta una svolta: oltre all’effetto clinico diretto, cambia l’approccio alla cura, favorendo percorsi più personalizzati e monitoraggi mirati. Le associazioni di pazienti sottolineano la necessità di centri di riferimento e di un coordinamento nazionale per garantire diagnosi tempestive e follow-up adeguati.

Resta fondamentale il dialogo tra specialisti, pazienti e istituzioni per consolidare la disponibilità del farmaco e definire protocolli di presa in carico. Con AIFA che ha ammesso la rimborsabilità, si apre una nuova fase di gestione della malattia che punta a proteggere la funzione renale e a migliorare la qualità di vita delle persone affette da glomerulopatia da C3.

Scritto da Viral Vicky

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