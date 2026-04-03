Iptacopan rimborsabile per la glomerulopatia da C3: cosa cambia per i pazienti

Il 03 Aprile 2026 segna un passaggio rilevante nella gestione della glomerulopatia da C3: l’AIFA ha ammesso alla rimborsabilità iptacopan, il primo farmaco orale che mira direttamente al meccanismo patologico alla base della malattia. Questa decisione offre ai clinici e ai pazienti la possibilità di valutare un trattamento mirato che va oltre la terapia di supporto convenzionale, con l’obiettivo di proteggere la funzione renale nel lungo periodo.

La notizia è rilevante non solo per il carattere innovativo della molecola, ma anche perché risponde a un bisogno terapeutico fino ad ora insoddisfatto: la disregolazione della via alternativa del complemento è il fulcro della patogenesi della C3G, e iptacopan interviene proprio su questo snodo cruciale.

Cos’è la glomerulopatia da C3

La glomerulopatia da C3, spesso indicata con l’acronimo C3G, è una malattia renale ultra-rara caratterizzata dall’accumulo anomalo della proteina C3 nei glomeruli. La prevalenza stimata in Italia è di circa 1-1,5 casi ogni 1.000.000 di persone, ma la patologia può avere un impatto molto serio: colpisce frequentemente giovani adulti e può evolvere fino a insufficienza renale terminale, richiedendo dialisi o trapianto.

Manifestazioni cliniche

I segni più comuni includono ematuria e proteinuria, che possono manifestarsi come urine visibilmente scure o come perdita di proteine rilevabile agli esami di laboratorio. Altri elementi ricorrenti sono il gonfiore periferico dovuto alla ritenzione di liquidi e l’ipertensione. In molti casi la malattia viene individuata in modo occasionale durante controlli di routine, proprio perché i sintomi iniziali possono essere sfumati.

Meccanismi, cause e diagnosi

Al centro della C3G c’è un’anomala attivazione del sistema del complemento, in particolare della via alternativa. Questa attivazione incontrollata porta a depositi di C3 nei glomeruli e a una progressiva perdita della capacità filtrante del rene. Le cause comprendono varianti genetiche che alterano il controllo del complemento e la presenza di autoanticorpi che mantengono il sistema costantemente attivo; talvolta un’infezione può fungere da fattore scatenante in soggetti predisposti.

Strumenti diagnostici

La biopsia renale rimane il gold standard per confermare la diagnosi, consentendo di visualizzare i depositi di C3 e distinguere le diverse varianti istologiche. Esami ematochimici e urinari monitorano la funzione renale e la presenza di albuminuria, utile anche come indice di progressione e di risposta terapeutica. In alcuni casi si utilizzano test genetici e ricerche di autoanticorpi per chiarire l’eziologia.

Perché iptacopan rappresenta una novità

Iptacopan è un inibitore orale del Fattore B, un componente chiave della via alternativa del complemento. Bloccando il Fattore B la molecola riduce l’attivazione incontrollata del complemento, con conseguente diminuzione del danno infiammatorio ai glomeruli. Nei trial clinici, incluso lo studio di fase III APPEAR-C3G, la terapia ha mostrato una riduzione significativa della proteinuria rispetto al placebo e una tendenza alla stabilizzazione dell’eGFR, con un profilo di sicurezza favorevole.

Dal punto di vista pratico, l’arrivo di iptacopan significa disporre di una terapia che agisce sulla causa e non solo sui sintomi, con potenziali benefici in termini di rallentamento della progressione verso insufficienza renale avanzata.

Impatto sui pazienti e prospettive

Per chi convive con la C3G l’accesso a una terapia mirata rappresenta una svolta: oltre all’effetto clinico diretto, cambia l’approccio alla cura, favorendo percorsi più personalizzati e monitoraggi mirati. Le associazioni di pazienti sottolineano la necessità di centri di riferimento e di un coordinamento nazionale per garantire diagnosi tempestive e follow-up adeguati.

Resta fondamentale il dialogo tra specialisti, pazienti e istituzioni per consolidare la disponibilità del farmaco e definire protocolli di presa in carico. Con AIFA che ha ammesso la rimborsabilità, si apre una nuova fase di gestione della malattia che punta a proteggere la funzione renale e a migliorare la qualità di vita delle persone affette da glomerulopatia da C3.