Il latte di riso è una bevanda di origine vegetale sempre più apprezzata. Chi è intollerante al lattosio e anche chi è vegano può infatti scegliere il latte di riso per sostituire il latte di mucca. In realtà però sono davvero tanti coloro che amano bere tale bevanda per via del suo gusto leggero.

I benefici che offre il latte di riso sono molti: scopriamo quali sono i motivi per berlo di frequente.

Latte di riso: una bevanda adatta a tutti

Il latte di riso è una bevanda ricca di zuccheri semplici e povera di colesterolo. Per questo è altamente digeribile e adatta davvero a chiunque.

Anche gli intolleranti al lattosio possono bere tale prodotto in quanto è privo della proteina del latte. Trattandosi di una bevanda completamente naturale, anche i vegani possono berlo senza problemi.

Insieme al semolino e alla tapioca, il latte di riso è uno dei prodotti che si dovrebbero utilizzare per lo svezzamento dei neonati. Anche le donne in gravidanza possono assumero in quanto gli zuccheri contenuti in questo latte permettono un facile assorbimento.

Gli sportivi possono bere un bicchiere di latte di riso prima di praticare attività fisica allo scopo di ottenere una grande quantità di zuccheri.

Latte di riso: benefici per chi è a dieta

Persino chi è a dieta dovrebbe bere latte di riso perchè 100 ml di tale bevanda contiene solo 40 kcal contro le 100 kcal del latte vaccino. Si tratta quindi di un prodotto utile per chi desidera perdere peso e non vuole rinunciare a un bicchiere di latte per colazione.

Latte di riso: proprietà per l’intestino

Il latte di riso rappresenta una bevanda utile per tutti coloro che soffrono di colon irritabile e di stitichezza.

Per migliroare la salute intestinale è quindi una buona idea consumare questo latte in alternativa al classico latte vaccino.