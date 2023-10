Isabella Rossellini attrice ed ex modella italiana-statunitense è simbolo del cinema e della moda degli anni Settanta/Ottanta. Come si mantiene così giovanile la Rossellini? Ecco la sua beauty routine.

Isabella Rossellini: la beauty routine dell’attrice

Isabella Rossellini, figlia d’arte dell’attrice Ingrid Bergman, di origine svedese e tedesca e del regista italiano Roberto Rossellini, ha compiuto quest’anno 71 anni. Oggi Isabella è un simbolo dell’ageing gracefully, cioè una donna dalla bellezza naturale che ha voluto valorizzare il passare del tempo sul suo viso senza chirurgia. Grazie al suo lavoro di modella, Isabella si avvicina al mondo della bellezza, diventando nel 1982 la testimonial globale della Maison Lancôme. Indimenticabile fu la campagna pubblicitaria per il lancio del profumo Lancôme Trésor del 1990.

Oggi Isabella Rossellini resta una delle donne più belle al mondo. Ma come fa ad avere una pelle pazzesca anche dopo i 70anta? Merito della skincare routine a cui dedica molta cura.

Rossellini, ambasciatrice di lunga data di Lancôme, è infatti stata scelta per l’evento esclusivo a Parigi di lancio della nuova collaborazione Lancome con Louvre. Per ottenere un glamour radioso, l’attrice ha precedentemente preparato la sua pelle con una maschera Lancôme e ha utilizzato il Rénergie HCF Triple Serum come base per il trucco. Il direttore del trucco Lancôme, German Moyano ha applicato il suo trucco utilizzando la nuova collezione Lancôme x Louvre.

“Lavoro per questa azienda cosmetica da oltre 40 anni e ho utilizzato tutti i prodotti per la cura della pelle che mi sono stati generosamente messi a disposizione. La mia linea preferita è la collezione Rénergie”, ha confessato la Rossellini.

L’attrice ed ex modella ha anche ricordato che quando ha compiuto 40 anni, il suo contratto con Lancôme non fu rinnovato nonostante il grande successo della collaborazione. Perché? Le donne sognano di essere giovani, quindi a 40 anni non poteva più rappresentare quel sogno. “Dopo 23 anni fui richiamato. I tempi stanno cambiando e sono più positivi, ottimisti e gioiosi”, ha detto.

Isabella Rossellini e la beauty routine: segreti di bellezza anti-age

L’attrice anni Ottanta ed ex modella Isabella Rossellini, 71 anni, ambassador di Lancome ha confessato i segreti di bellezza per una pelle così giovane, luminosa nonostante Isabella abbia detto di non aver ceduto mai alla chirurgia estetica.

“Devo confessare che il mio collo è la cosa che a volte mi fa pensare che dovrei sottopormi a un intervento di chirurgia plastica”, ha detto. Il collo dà sempre un po’ fastidio, ma ci convivo. Preferisco una piccola sciarpa a un’operazione. La Rossellini ritiene che il problema dell’età nel settore della bellezza sia migliorato molto negli ultimi anni, grazie in gran parte all’aumento delle donne leader nelle aziende di cosmetici.

Infine, Isabella Rossellini ha detto che non è convinta dei risultati della chirurgia plastica. Raramente le succede di pensare “Questa donna è ancora bella e giovane” ma penso piuttosto “ E’ rifatta ed è angosciata di invecchiare”.