Jessica Alba, una delle attrici più amate della sua generazione, a anni svela un fisico davvero invidiabile. Voluta da numerosi marchi come testimonial come L’Oreal, l’attrice di “Honey” rivela la sua dieta.

Jessica Alba: la dieta dell’attrice

Jessica Alba, una delle attrici di maggior successo, divenuta anche imprenditrice, a 42 anni splende più che mai in tutta la sua bellezza. Fin da piccola Jessica voleva fare l’attrice, infatti, a soli 12 anni vince un concorso che le permette di seguire lezioni di recitazione. Nel 1994 Alba debutta sul grande schermo nel film “Camp Nowhere”, in un ruolo da protagonista. Molti invece la ricorderanno nella serie tv Le avventure di Flipper.

Tra i primi successi di Jessica Alba sul grande schermo la ricordiamo nei film Honey, Sin City, I Fantastici 4 e Tutte pazze per Charlie. Ogni anno la rivista Maxim la inserisce nella sezione “Hot 100”, considerata una delle donne più sexy al mondo. Diventata anche imprenditrice, l’attrice di origini messicane, canadesi e danesi, ha fondato la sua The Honest Company, azienda specializzata nella commercializzazione di prodotti non tossici.

Ancora oggi Jessica continua a essere considerata una delle donne più attraenti del mondo. Ma come si tiene così in forma, come l’abbiamo vista di recente su un red carpet? Alba, mamma di tre figli avuti dal marito produttore Cash Warren, rivela la sua dieta e allenamento per un fisico al top dopo i 40anta.

La “donna invisibile” de I Fantastici 4 cerca di allenarsi quattro volte a settimana: è piuttosto attiva con i suoi figli e adora fare lunghe passeggiate insieme ai suoi cari. Jessica ama anche prendere lezioni di gruppo e allenarsi con gli amici quando può perché per lei allenarsi con altre persone è più divertente. La star di Hollywood è amante del cardio che aggiunge sempre alla sua routine di allenamento. Circuiti HIIT, lunghe passeggiate oppure escursioni. Quando va in palestra, invece, non può mai mancare il tapis roulant, almeno trenta minuti di camminata, perché non ama correre. Non solo: all’attrice piace tantissimo anche ballare.

Nella dieta sana di Jessica, 42 anni, ama mangiare cibi saporiti e mette la salsa piccante praticamente su qualsiasi cibo. Le sue salse preferite sono sriracha, cholula e diversi tipi di salsa habanero. Ma Jessica non si priva di nulla, neanche dei dolci soltanto cerca di non mangiare troppi zuccheri e carboidrati. Soffrendo di pressione bassa, l’attrice e imprenditrice aggiunge un po’ di sale nella sua alimentazione piuttosto che gli zuccheri. Per esempio, dopo un allenamento Alba si assicura di bere acqua di cocco o acqua con sale, per far salire la pressione. Infine cerca di star lontana da molti prodotti a base di soia, glutine, latticini, cibi fritti o alimenti processati.

La dieta di Jessica Alba: cosa mangia l’attrice?

Jessica Alba, attrice americana e imprenditrice di successo, 42enne in splendida forma, ha raggiunto un posto nel cinema e nella televisione made in USA agli inizi del Duemila come in Dark Angel, serie televisiva in cui veste i panni di una ragazza geneticamente modificata, oppure nei film come Sin City e I Fantastici Quattro. Ma oltre che un’attrice di talento, Jessica Alba è considerata una delle donne più belle di Hollywood ancora oggi superati i 40anta, con un fisico super allenato e in forma.

Come visto, Jessica segue sempre una dieta super sana e bilanciata ma non si priva anche di cibi golosi che ama, ad esempio le piace mangiare come i suoi figli più piccoli popcorn, nachos con formaggio di mandorle jalapeno ma anche molte verdure come carote, cetrioli, broccoli, pomodori e cavolfiori. Sebbene non mangi troppi dolci, Jessica ha un dessert preferito: adora le crostate alle fragole. L’attrice americana in generale adora cucinare, in particolare i biscotti speziati alla zucca insieme a sua mamma.

A Jessica le piace seguire una dieta equilibrata e non mangia troppi dolcetti, evita anche di mangiare molti zuccheri e carboidrati. Ha bassi livelli di zucchero nel sangue e pressione sanguigna bassa e il suo corpo si sente meglio quando mangia molto sale invece dei dolci. Quasi tutte le mattine, Jessica beve un frullato a colazione. Le piace assicurarsi che il suo frullato contenga verdure, proteine ​​e grassi sani.

A pranzo invece si concentra sul mangiare un piatto che includa una fonte proteica, grassi sani, fibre e verdure verdi. Ad esempio, Jessica potrebbe mangiare un pollo saltato in padella con spaghetti di zucchine o polpette, parmigiano e broccoli. Per cena invece si tiene leggera con un’insalata ogni sera, mangia molto cavolo e si assicura sempre di condirlo bene.

Le piacciono anche le quesadillas di pollo con tortillas di mais e salsa piccante! E quando Jessica è fuori a cena per un appuntamento con suo marito, adora mangiare bistecche o sushi.