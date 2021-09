La dieta di Jo Squillo: cosa mangia la nota cantante italiana

Jo Squillo è una icona della musica rock anni Ottanta e oggi rappresenta anche una icona per tutti coloro che seguono un’alimentazione vegana. La cantante infatti è molto attenta alla propria dieta e per questo consuma esclusivamente alimenti di origine vegetale.

Questo tipo di dieta le consente di restare in forma e in salute, inoltre è in grado di aiutare anche il Pianeta.

Jo Squillo e la dieta vegana

Jo Squillo ha deciso di seguire una dieta vegana, ma per arrivare a questa decisione ha seguito vari step andando ad eliminare man a mano sempre più alimenti che si è resa conto farle male.

Oggi la cantante mangia ancora un po’ di pesce, ma ha ammesso di voler eliminare questo cibo dalla sua alimentazione per poter seguire una dieta davvero vegana.

Seguendo una dieta vegana infatti la Squillo ha migliorato la propria salute e anche il proprio aspetto, per questo ritiene questa sua scelta davvero positiva.

I motivi che hanno spinto Jo Squillo verso la dieta vegana

A spingere Jo Squillo verso la dieta vegana è stato un percorso graduale che è avvenuto semplicemente ascoltando i segnali che il suo corpo continuava a mandarle.

Inizialmente la Squillo aveva eliminato dalla sua dieta solamente latticini e lieviti, ma poi ha deciso di modificare ulteriormente la propria alimentazione.

Successivamente infatti la donna ha deciso di dire basta anche alla carne e alle uova.

A volte beve vino biologico, ma in generale non succede spesso. Per la spesa, la cantante si affida direttamente ai contadini.

Cosa mangia Jo Squillo?

Jo Squillo ha svelato di adorare zuppe e insalate di stagione. Secondo lei questi piatti sono come un ritorno alle origini e per questo ama cucinarli anche quando invita gli amici.

Pur essendo piatti semplici, imparando ad abbinare i colori e i gusti in maniera perfetta è possibile ottenere un risultato straordinario.

La cantante ama anche i dolci, in particolare è molto brava a preparare il tiramisù vegano.