Il karkadè è una bevanda molto apprezzata per il suo sapore e anche per i benefici che regala a chi la consuma regolarmente. In realtà però questo prodotto è anche molto utile a livello cosmetico, infatti si può utilizzare per donare un aspetto migliore alla pelle.

Karkadè: benefici per la pelle sensibile

Il karkadè non è solo una bevanda eccellente, infatti si può anche utilizzare in altri modi. Per uso esterno, questo prodotto è utile per lenire la pelle sensibile in modo del tutto naturale. Effettuando dei semplici impacchi a base di questo infuso, infatti si possono ridurre gli arrossamenti presenti sulla pelle.

Karkadè contro le scottature sulla pelle

Questo prodotto è ideale per la pelle arrossata e di conseguenza i suoi benefici si possono sfruttare anche in caso di lievi scottature da sole.

In questo caso vi suggeriamo di preparare degli impacchi con delle garze imbevute nell’infuso di karkadè freddo.

Tonico al karkadè per la pelle del viso

Il karkadè si può utilizzare per realizzare un tonico per la pelle del viso. Questo prodotto infatti si può sfruttare per uso esterno allo scopo di migliorare l’aspetto e la salute della cute.

Il tonico viso al karkadè è molto semplice da realizzare e permette di calmare e lenire la cute semplicemente spruzzandone un po’ sul volto.

Proprio per questo, una volta preparato, è possibile usarlo per giorni in modo davvero rapido.

Per realizzare questo tonico è necessario scaldare un po’ di acqua e, appena inizia a bollire, aggiungere alcuni cucchiaini di fiori essiccati di ibisco.. Lasciate in infusione per qualche minuto proprio come fareste per realizzare il karkadè da bere.

Una volta che il liquido sarà freddo, versatelo in una bottiglietta con spruzzino e conservatelo in frigorifero. Utilizzatelo ogni mattino per almeno una settimana allo scopo di ottenere un reale beneficio.