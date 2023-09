Gal Gadot attrice e modella israeliana, splendida 38enne e mamma di tre figli, segue una skincare ad hoc. Ecco svelata la beauty routine di Gal Gadot per splendere al meglio.

La beauty routine per splendere come Gal Gadot

Gal Gadot, attrice e modella israeliana, meglio nota come Wonder Woman, supereroe nell’universo DC, ha interpretato questo ruolo quattro volte sia nei film ufficiali che in quelli corali. L’ex Miss Israele segue un’attenta routine di cura della pelle così come una dieta per tenersi in forma a 38 anni con tre figli. Cosa sappiamo della sua beauty routine?

“Mi occupo di prodotti di bellezza e provo sempre varie creme e sieri”, ha detto l’attrice israeliana. L’alleato di bellezza per Gal Gadot è l’acqua, il grande illuminante per la pelle. Prima di tutto la Gadot beve molta acqua, perché non importa quanta crema idratante metti sulla pelle; se sei disidratato dall’interno, nulla ti distruggerà: è quello che crede Wonder Woman.

Dopo la doccia, l’attrice israeliana non dimentica nemmeno di idratare il resto del corpo e in realtà adora una lozione in farmacia per questo passaggio. Gal utilizza molte lozioni per il corpo diverse, ma la sua preferita è Nivea Rich e Nourishing Body Moisturizer : costa poco ma è ottima, secondo l’attrice supereroe DC.

Anche se Gal è un’ex modella di concorso ed è abituata ad avere la faccia truccata, non è una fan di tutto il make-up pesante che deriva dall’essere sul red carpet e sullo schermo. Infatti, per compensare tutti i cosmetici che usa mentre lavora, punta alla semplicità quando non è al lavoro. L’unica cosa che fa è unire la crema idratante con un semplice tocco di fondotinta e applicarla semplicemente con le dita.

L’attrice di Fast and Furious si impegna sempre a rimuovere completamente tutti i prodotti prima di andare a letto, non importa quanto sia stanca alla fine della giornata. Per avere una pelle migliore, è importante ricordare questo passaggio, come Gal per avere una pelle pulita e splendente.

La beauty routine di Gal Gadot: segreti di bellezza

L’attrice alias Wonder Woman, Gal Gadot come visto segue molti consigli di bellezza che condivide con i suoi fan. La Gadot si lava il viso ogni giorno con un detergente delicato, beve molta acqua e applica le sue creme preferite per mantenere la pelle idratata dall’interno. Ecco tutto ciò che Gal Gadot fa per mantenere la sua pelle luminosa e splendente.

Inoltre, Gal ama i prodotti di bellezza e confessa di averne un armadietto pieno. “Testo sempre varie creme e sieri”, ha detto. Nella sua skincare le piace molto la Express Flower Gel Mask di Sisley e il suo detergente Santo Graal è Cleansing Oil di La Mer perché rimuove il trucco e le impurità senza seccare la pelle. Quando Gadot viaggia, porta con sé uno spruzzo d’acqua Evian.