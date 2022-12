Kim Kardashian, la dieta killer: cosa mangia ogni giorno?

La dieta killer di Kim Kardashian. Cosa mangia ogni giorno la celebrità americana? Per entrare nel vestito indossato da Marylin Monroe per i Met Gala di New York, ha seguito una dieta killer. Scopriamo di cosa si tratta.

Kim Kardashian e la dieta killer

Kim Kardashian ha conquistato i riflettori nel corso del Met Gala di New York lo scorso maggio. La celebrità americana ha indossato l’abito di Marylin Monroe del 1962 all’evento del Madison Square Garden in cui cantò una canzone per il presidente John F. Kennedy. Per entrare in questo abito, Kim ha dovuto seguire una dieta killer, molto restrittiva.

“In tre settimane non ho toccato né zuccheri né carboidrati“, ha svelato poi la nativa di Los Angeles.

Per perdere peso, quindi, la Kardashian ha anche fatto tapis roulant praticamente tutti giorni e ha deciso di consumare soltanto le verdure più salutari. Come se tutto ciò non bastasse, ha anche indossato una tuta di plastica comprimente, tutti i giorni.

Questo regime alimentare così ferreo è però sconsigliato dagli esperti di settore. Infatti, terminato il periodo di dieta ferrea, si riprendono tutti i chili, anche in eccesso. E, per la salute, non è una dieta indicata poiché priva di carboidrati, grassi, e proteine giuste per una dieta sana e bilanciata.

La dieta Atkins seguita da Kim Kardashian

Kim Kardashian è una seguace da anni della dieta Atkins, ormai lo ha raccontato ogni magazine. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Kim ha affermato di essersi liberata dei chili di troppo a botte di formaggio, fibre, carciofi, omega 3 e tanto, tantissimo, avocado, che ama anche spalmarsi sul viso a mo’ di maschera per le sue proprietà idratanti e antirughe.

La Kardashian assume proteine a ogni pasto per aiutare a tenere sotto controllo la fame.

La scienza ha dimostrato che chi mangia questa quantità giornaliera di proteine perde più peso rispetto a chi non la mangia. Da mangiare insieme a cibi ricchi di fibre (carciofi e zucca) e grassi sani (come avocado e olio d’oliva).

Adora il formaggio. Lo abbina con le uova, con il tacchino, con il pollo e fuso nella zuppa di cipolle, ma ci sono delle regole. Kim può mangiarne 100 grammi al giorno. Altri alimenti tollerati con restrizioni: la panna acida e il burro. Sono accettati purché il minimo necessario per rendere il cibo più gustoso.

Tips importante, le calorie: non meno 1800 calorie al giorno, perché ridurle secondo Kim fa ingrassare. Ogni giorno mangia 170 grammi di proteine, 100 di formaggio, da 8 a 10 porzioni di verdura e due cucchiai di oli “buoni”, ma ha un team di esperti alle spalle che cucina per lei e calcola le porzioni.

Ecco i cibi vietati nella dieta di Kim Kardashian. No a zucchero, dolci, torte, cracker, farina bianca e riso bianco. La dieta Atkins è low carb, non no carb. Il segreto è di scegliere i carboidrati ricchi di fibre.