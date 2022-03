Vitamine, un aiuto in più per perdere peso

Chi desidera perdere peso non deve solo fare attività fisica e seguire una dieta bilanciata, ma anche assumere alcune specifiche vitamine che aiutano a dimagrire più in fretta. Vediamo quali sono.

Perché le vitamine aiutano a perdere peso?

In molti desiderano dimagrire e tornare in forma, ma il percorso spesso si rivela lungo e complicato.

Per riuscire nell’impresa, quindi, occorrono sacrifici e costanza.

L’attività fisica sicuramente è il primo fattore che può aiutare a perdere peso e a dimagrire in modo sano e graduale, dato che aiuta a bruciare più calorie e accelera il metabolismo.

Il secondo fattore che aiuta il dimagrimento è l’alimentazione. Una dieta sana e bilanciata, improntata a creare deficit calorico, aiuta a tornare in forma e a perdere tessuto adiposo. Questo avviene perché si assumono meno calorie di quelle utili al mantenimento del peso corporeo.

Tuttavia, per dimagrire e tornare in forma, non bisogna eliminare i nutrienti necessari al nostro organismo per funzionare bene, tra cui le vitamine, che accelerano il metabolismo energetico e favoriscono il processo di dimagrimento. Scopriamo quindi quali sono.

Vitamine per perdere peso: vitamina C

La prima tra le vitamine utili per perdere peso è senza dubbio la vitamina C, utile a contrastare l’azione dei radicali liberi, a proteggerci dall’invecchiamento e ad alzare le difese immunitarie.

La vitamina C, infatti, svolge un ruolo molto importante per quanto riguarda l’equilibrio del glucosio nel sangue. Per assumerla in modo naturale e costante, basta mangiare alimenti che ne sono ricchi, come gli agrumi, tra cui limoni, arance, mandarini, pompelmi, ma anche altri tipi di frutta, come fragole e kiwi.

Vitamine per perdere peso: vitamine del gruppo B

Tra le vitamine utili a perdere peso non possono di certo mancare le vitamine del gruppo B, utili a supportare adeguatamente il metabolismo energetico.

Le vitamine del gruppo B, infatti, trasformano in energia tutte le calorie di ciò che mangiamo ed evitano che si verifichino squilibri metabolici.

Per assumere più vitamine del gruppo B, quindi, è importante mangiare alimenti che ne sono ricchi, come germe del grano, legumi, cereali e banane.

Vitamine per perdere peso: vitamina D

Infine, tra le vitamine che aiutano a perdere peso c’è la vitamina D, utile a rinforzare il sistema immunitario, a diminuire la fame nervosa e ad aumentare il senso di sazietà.

La vitamina D è contenuta nel pesce, nei latticini e nei cereali, ma il miglior modo per assimilarla è senza dubbio l’esposizione al sole.