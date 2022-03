Il rame riveste un ruolo davvero importante per i capelli e proprio per questo è necessario seguire una dieta che ne contenga le giuste quantità. In commercio ci sono anche degli integratori che consentono di aumentare il livello di rame nell’organismo andando in tal modo a conferire grandi benefici anche a livello estetico.

Il rame è infatti indispensabile per mantenere la chioma bella da vedere a lungo: scopriamo il perché.

Capelli forti e sani grazie al rame

In primavera e in autunno, a volte, i capelli tendono ad apparire spenti e deboli. Per migliorare le cose è necessario prendersene cura in maniera corretta. Per restare sani e forti, i capelli hanno necessità che nell’organismo siano presenti quantità adeguate di rame. Proprio per questo, durante i cambi di stagione, suggeriamo di utilizzare degli integratori alimentari a base proprio di rame.

Rame per la pigmentazione dei capelli

Il rame è davvero importante per la pigmentazione dei capelli, infatti questa sostanza stimola la produzione di melatonina e favorizza anche i processi di cheratizzazione dei capelli. Grazie a queste sue azioni, il rame risulta capace di influenzare il mantenimento del colore dei capelli più a lungo.

Una costante carenza di rame andrebbe al contrario a determinare un ingrigimento dei capelli già in giovane età.

Rame per mantenere i capelli giovani

Il rame è indispensabile anche per manetenere i capelli giovani più a lungo. Questa sostanza è infatti capace di aiutare a rallentare l’invecchiamento e l’ingrigimento dei capelli.

La chioma ottiene anche altri benefici dal rame, infatti esso è utile anche per sollecitare la produzione di elastina e la formazione di collagene. Si comprende quindi che una carenza di rame nell’organismo renderebbe i capelli tutt’altro che belli da vedere.

Per mantenere la chioma bella e giovane, è dunque indispensabile consumare alimenti ricchi di tale sostanza.