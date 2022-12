Rendere le labbra più grandi all’apparenza è possibile, grazie al make-up. Scopriamo, in questo articolo, come truccare le labbra per farle sembrare più grandi grazie a questi semplici ma efficaci segreti.

Labbra più grandi grazie al make-up: come fare

Se vogliamo far esaltare dei tratti del nostro viso, in nostro soccorso arriva il make-up. Il trucco ci permette di valorizzare, nascondere o accentuare alcuni dettagli del nostro viso. Partiamo dalle labbra, uno dei punti chiave del make-up come gli occhi. Ecco come truccarle per farle apparire più grandi, carnose e voluminose.

1. Ingrandire le labbra con la matita

Per prima cosa, stendiamo una generosa passata di burro cacao e aspettiamo che sia asciutto prima di andare ad agire col trucco vero e proprio.

Per evitare antiestetiche sbavature, creiamo dei limiti lungo il perimetro delle labbra. Ridisegna il contorno labbra con la matita labbra di un colore chiaro, discostandoti da esso di uno o al massimo due millimetri. Stai attenta a non esagerare, altrimenti creeresti un effetto troppo artificiale e posticcio. Consiglio: sorridi mentre metti la matita così le labbra saranno ben distese e disegnerai una linea più precisa. Ora che hai ampliato i bordi e sei soddisfatta del risultato, puoi ritoccare la linea con una matita dello stesso colore del rossetto sfumandola verso le labbra, oppure passare direttamente allo step successivo: il rossetto.

2. Rossetto

Scegli il rossetto che preferisci e mettilo rispettando il contorno che hai tracciato con la matita. Scegli una texture lucida per dare più volume alle tue labbra, come gloss, rossetti cremosi, satinati e metallizzati, oppure punta su un rossetto matte sui toni del rosa se hai delle differenze di volume, l’effetto opaco crea omogeneità e neutralizza i volumi differenti.

3. Prova il chiaroscuro

Possiamo ingrandire le labbra utilizzando le illusioni create dalle zone di ombra e di luce.

Come? Le zone di luce fanno sembrare le labbra più voluminose, mentre le ombre valorizzano le zone più chiare accentuandone le forme.

Per creare questo effetto devi far illuminare il centro delle labbra: applica solo al centro delle labbra un lipgloss oppure un rossetto di una tonalità più chiara di quella utilizzata sul resto della bocca e, se te la cavi bene con il make-up, puoi anche creare un effetto ombré così da utilizzare le sfumature di colore per far apparire le labbra più carnose! Ricordati del chiaroscuro anche per il contorno labbra: usa un illuminante sull’arco di cupido e una terra matte al centro del labbro inferiore così da accentuare l’effetto volumizzante.