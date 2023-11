Per avere e mantenere capelli sani e forti c’è una buona abitudine da non sottovalutare, e ha a che fare con il riposo notturno. E’ meglio dormire con i capelli sciolti o raccolti? Ecco svelata la soluzione migliore.

Meglio dormire con i capelli sciolti o raccolti? La soluzione

Spesso sottovalutiamo quando sia importante curare i nostri capelli non solo durante il giorno ma soprattutto di notte. C’è una buona abitudine da seguire o iniziare a farlo se ancora non ne siete al corrente: come tenere i capelli durante la notte, se sciolti o raccolti. Ecco svelata la soluzione migliore a favore della tua chioma.

Per le hair addicted, e non solo, è fondamentale sapere che per il bene dei capelli soprattutto se di lunghezza medio-lunga o molto lunga, sarebbe decisamente meglio raccoglierli prima di andare a dormire. Un’abitudine che potrebbe risultarci antiquata, ma che come molti altri rimedi della nonna si rivela davvero efficace, per salvaguardare la bellezza sia dei capelli che della pelle.

Perché allora raccoglierli? Così lasciamo liberi viso e collo, che potranno rigenerarsi durante il sonno, ma soprattutto eviteremo impurità e sebo sulla pelle. Soprattutto eviteremo che tra le ciocche si formino nodi e che si arruffino i capelli. Chi ha capelli ricci desidera che il sonno non vada a rovinare definizione e texture, e per questo è bene tenerli raccolti ma in generale per chiunque voglia mantenere la sua piega.

Come dobbiamo tenerli raccolti durante la notte? Dopo aver ben spazzolato i capelli liberandoli dai nodi, l’ideale è realizzare acconciature morbide, che non tirano né stressano il cuoio capelluto.

Le acconciature più gettonate per la notte sono una treccia classica bassa o uno chignon alto, meglio ancora se bloccate con elastici rivestiti in tessuto e in seta. Questa infatti non crea un forte attrito e mantiene i capelli lucidi e non sporchi, e crespi. Se invece avete una piega liscia invece del raccolto potete fissare le ciocche da un lato all’altro l’altro della testa passando da sopra.

Capelli sciolti o raccolti per dormire? Consigli utili

Capelli e riposo notturno: come è meglio dormire? Sì a capelli sciolti o legati? I vantaggi di dormire con i capelli legati è che questo metodo previene grovigli e nodi che possono formarsi durante la notte. In questo modo, al risveglio, i tuoi capelli sono più facili da pettinare e risultano meno danneggiati.

Ma come abbiamo visto, tenere i capelli legati durante il sonno aiuta a mantenere pulita la zona del collo e delle spalle, evitando così fastidiosi pruriti e irritazioni e in generale aiuta la pelle a liberarsi dalle impurità.

Un altro vantaggio di dormire con i capelli legati è che si riduce la quantità di capelli che cadono sul cuscino e sui lenzuoli. Ciò significa che il tuo letto resterà più pulito e igienico, e anche i capelli restano più sani e forti.

Proteggere i capelli durante il sonno è fondamentale. Ecco alcuni consigli su come fare: utilizzare una fascia o un cappello in seta per proteggere i capelli dallo sfregamento contro il cuscino.

Andare a dormire con delle trecce morbide o uno chignon basso, che permettono di tenere i capelli al sicuro e ben districati durante la notte.

Evitare di dormire con i capelli bagnati, poiché questo può causare la rottura dei capelli e la comparsa di muffe e batteri sul cuscino.

Infine, è possibile utilizzare prodotti specifici per la protezione dei capelli durante il sonno, come maschere notturne o oli nutrienti. Questi prodotti aiutano a nutrire e idratare i capelli durante le ore di riposo, prevenendo la secchezza e la fragilità.