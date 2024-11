Un prodotto versatile per la salute animale

La bava di lumaca, tradizionalmente conosciuta per le sue proprietà cosmetiche e curative per l’uomo, sta emergendo come un innovativo trattamento per la salute animale. Recenti studi hanno dimostrato che questo prodotto naturale potrebbe essere utilizzato come sigillante mammario per prevenire e trattare la mastite bovina, una condizione che colpisce un numero significativo di bovini negli allevamenti italiani. La mastite, spesso causata da infezioni batteriche, rappresenta una sfida per gli allevatori, poiché attualmente viene trattata con antibiotici, il cui uso eccessivo solleva preoccupazioni per la salute pubblica e animale.

Collaborazioni scientifiche per la ricerca

La ricerca in questo campo è promossa dall’Istituto Internazionale di Elicicoltura di Cherasco, in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, e l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo. Questi enti stanno lavorando insieme per convalidare scientificamente l’efficacia della bava di lumaca come trattamento per la mastite. Simone Sampò, direttore dell’Istituto di Cherasco, ha sottolineato come il siero prodotto dalle chiocciole, ottenuto attraverso un metodo di estrazione cruelty-free, possieda proprietà terapeutiche significative grazie alla sua composizione naturale.

Prospettive future nella produzione sostenibile

Il progetto avviato a Cherasco non solo mira a validare l’uso della bava di lumaca nella medicina veterinaria, ma anche a sviluppare una produzione sostenibile che possa beneficiare sia i produttori che gli allevatori. Claudio Ghittino, direttore dell’Istituto Zooprofilattico, ha evidenziato l’importanza di avviare una produzione specifica per questo utilizzo, che possa garantire la sostenibilità economica. Inoltre, Romano Marabelli, advisor dell’Organizzazione Mondiale della Sanità Animale, ha commentato che la chiocciola allevata nel Polo Elicicolo di Cherasco risulta addirittura migliore di quella in natura, grazie a rigorosi standard di allevamento che ne garantiscono la qualità e la sicurezza.