Gli occhi marroni sono forse i più comuni nel Bel Paese. Profondi con le loro tonalità e intensi, gli occhi castani si adattano a molti tipi di trucco: dai più semplici e veloci ai più elaborati.

Questi sono tutti i consigli dei make-up artist per un trucco indimenticabile, da giorno e da sera, che valorizzerà ogni occhio color castagna.

Un trucco da giorno

Un grande pregio di avere gli occhi castani sta nel fatto che che il marrone non abbia colori complementari ben definiti, come invece avviene per gli occhi celesti o verdi, quindi può benissimo adattarsi a molte sfumature, anche le più impensabili. Ma andiamo per gradi: partiamo da un trucco semplice e adatto per il giorno.

Il trucco nude è un grande classico ed è perfetto in qualunque occasione, sia elegante che per il lavoro.

Questo tipo di trucco valorizza in generale ogni tipo di occhio ed è semplicissimo e velocissimo da realizzare (cosa non da poco!). Basteranno, infatti, solo due colori (di più per una sfumatura più precisa), uno chiaro da posizionare nella parte interna della palpebra e uno più scuro, invece, per la parte esterna. Per quanto riguarda i colori, potete dare libero spazio all’immaginazione. Se volete rimanere sul sicuro e optare per qualcosa di più semplice, potete alternare un color panna, per la parte interna, ad un marrone intenso per la parte sterna.

La make-up artist Cliomakeup suggerisce inoltre di aggiungere un ombretto perlato vicino al naso se volete ottenere un trucco più profondo e uno sguardo più acceso.

Altri colori che vanno benissimo per un look nude sfumato sono anche la nuance pesca, quella tortora e il bordeaux, suggerisce Kiko Cosmetics sul suo sito. Una tonalità che tanti pensano non sia adatta all’occhio castagna, è il viola. Vivace e sgargiante, nella sua tonalità magenta dà il meglio di sé: risalta le sfumature verdi della nostra iride e dà stile e personalità al nostro trucco.

Ancor meglio se aggiungiamo una cut crease per un effetto di profondità.

Un trucco da sera

Se è vero che spesso il tipico trucco semplice da giorno la maggior parte delle volte funziona benissimo anche per una serata fuori, ogni occasione è buona per esibire un trucco più sofisticato ed elaborato. Per chi volesse dare al proprio trucco occhi una marcia in più senza troppa fatica, il consiglio è quello di optare per un trucco sfumato come descritto precedentemente e aggiungere dei glitter, meglio se dorati in contrasto con una tonalità marrone o nera per un effetto smoky molto sexy, o argento e fucsia su un ombretto base color magenta.

Un must per un trucco serale è l’uso di un buon mascara e potenzialmente delle ciglia finte – anche non molto vistose – per dare volume e profondità al vostro occhio. Altrettanto importante è l’eyeliner che evidenzierà maggiormente la sfumatura e i glitter per un look molto felino e sensuale. Per le più audaci, il trend degli ultimi anni è optare per un coraggioso smoky eye nero (esattamente, tutto nero!).

Se non avete un ombretto nero molto pigmentato nella vostra palette, potete usare una matita morbida per gli occhi, tracciare la forma dell’ombretto colorando verso l’interno poi, aiutandovi con un pennello compatto ma morbido, sfumare verso l’interno dell’occhio. Se volete aggiungere una punta di colore, Cliomakeup suggerisce di creare una cut crease con un colore matte a scelta: marrone, viola o anche verde, perché no!