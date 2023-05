La beauty routine di Chiara Facchetti: i segreti di bellezza della youtuber valdostana

Chiara Facchetti, youtuber da quasi 800mila followers, vive in Val D’Aosta da sempre anche se il centro del suo lavoro, come le sue colleghe, è Milano. Come consiglia ai suoi seguaci, la bellezza parte della cura della pelle. Qual è la beauty routine di Chiara Facchetti?

La beauty routine della youtuber valdostana Chiara Facchetti

Chiara Facchetti, youtuber valdostana classe 1986, è super popolare per i suoi video, soprattutto Try on haul. Infatti, sul noto canale ha quasi 800mila followers. Se della sua quotidianità Chiara condivide quasi tutto, non si è mai saputo troppo riguardo la sua vita privata. Tuttavia, nel 2021 Chiara Facchetti ha annunciato ai propri fan di essersi fidanzata ed essere molto innamorata.

Lo scorso anno, invece, a settembre ha rivelato di essersi sposata in gran segreto con il suo compagno. Nei suoi video, invece, condivide gran parte della sua quotidianità, tra cui la morning routine che prevede la skincare di bellezza.

Per Chiara Facchetti, la sveglia suona presto, sempre per le ore 06:00 massimo 07:00 e parte dopo la doccia, proprio dalla beauty routine mattutina.

Primo step per la youtuber valdostana il detergente alla rosa sia mattino che sera senza sapone ma con saponine, con acido ialuronico vegan. Elimina le impurità e regola la secrezione sebacea. La youtuber inumidisce il viso e applica due spruzzi di detergente su tutto il viso e anche sugli occhi.

Secondo step: contorno occhi immancabile nella sua skincare routine. Siero con acido ialuronico da applicare mattino e sera prima della crema. Una goccia per ogni contorno occhio. Riduce occhiaie, rughe e gonfiore.

Ultimo step: siero viso antiossidante con presenza di vitamina C che riduce i segni dei radicali liberi e va applicato soprattutto su guance e mento.

Chiara Facchetti: segreti di bellezza

La youtuber valdostana, oltre a curare la sua pelle quotidianamente, si dedica anche all’attività fisica per un corpo tonico ma sempre snello. A prima mattina Chiara Facchetti fa esercizi di yoga e di visualizzazione che la aiutano a concentrarsi ma soprattuto ad allontanare i pensieri e le energie negative.

Di pomeriggio, invece, la youtuber si tiene in forma con esercizi mirati per glutei, gambe e addome. Se il tempo lo permette, Chiara Facchetti preferisce però fare lunghe passeggiate che ama da sempre a cui associa una breve corsetta.