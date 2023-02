Dopo la vittoria a Sanremo 2022 con Mahmood, Blanco è il vincitore più giovane di sempre. A 19 anni Blanco ha collezionato già grandi successi ma come fa a restare in forma e conservare l’energia per affrontare i tour sold out? Ecco la dieta che segue Blanco per mantenersi in forma.

La dieta di Blanco: cosa mangia il cantante

Il vincitore di Sanremo 2022 Blanco ha deciso di seguire una serie di allenamenti e una dieta per guadagnare tutta l’energia che gli servirà sul palco. Ad accompagnarlo in questo percorso è Giacomo Spazzini, preparatore atletico ed imprenditore del wellness, che per Blanco ha disegnato un programma su misura, ad alta intensità.

Prima di vincere Sanremo, il cantante aveva un’alimentazione sregolata e l’attitudine rock a fare le ore piccole, col risultato che l’indomani, a volte, si svegliava stanco. Il primo passo è stato insegnargli a ripristinare la regolarità del ritmo sonno-veglia.

Più che una dieta specifica, Blanco segue un regime alimentare che asseconda i ritmi del suo allenamento. L’apporto di proteine è stabile. Mentre i carboidrati salgono e scendono a seconda dei giorni e con loro varia anche la quantità di grassi (buoni).

Quando si concede qualche drink la sera, la popstar sa già che il giorno dopo dovrà mettere in pratica un protocollo di detox: molta acqua, per idratarsi a sufficienza, e verdure drenanti come sedano, finocchio, carciofo.

L’allenamento di Blanco per essere in forma sul palco

L’allenamento di Blanco, secondo il suo personal trainer, è stato diviso in 3 parti.

Un allenamento metabolico, a corpo libero senza pesi per sviluppare le abilità cardio-vascolari a cardio-respiratorie: sul palco Blanco avrà infatti bisogno di molto fiato.

Sedute in sala pesi per sviluppare il tono muscolare, migliorare le proporzioni e la postura.

Una serie di attività aerobiche scarica stress tra cui partite di padel, per mixare sport e divertimento. E con questo allenamento duro ma anche divertente, il giovane 19enne continua a collezionare successi.

